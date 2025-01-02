西九車禍｜33歲死者新婚3日出事妻子淚崩 24歲友人重傷恐下半身癱瘓
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元旦（1月1日）凌晨西九龍公路發生3死車禍，一輛私家車與一輛疑似切線的士相撞，造成3死4傷。私家車上的巴基斯坦籍男司機（30歲）及2名乘客（33歲及34歲）不幸喪命，另外兩名巴裔乘客亦受傷。今日（2日）死者親屬到葵涌殮房辦理認屍手續，場面淒慘。
33歲新婚男乘客與妻子陰陽相隔
今晨9時許，死者親友到葵涌殮房認屍，並有傷者親友同行共約50人，眾人神情哀傷。其中33歲死者Mohammad Nadeem Adalat，剛於12月29日與表妹結婚，未料新婚3天便因車禍不幸喪命。死者家屬表示，Adalat與妻子自小青梅竹馬，兩人均在港出生，死者於2006年隨家人移居英國，表妹剛在港做幼稚教師，二人維持異地戀。去年年底，他回港與妻子結婚。
家人表示，Adalat的遺體可能會送回英國安葬，遺孀在得知噩耗後情緒崩潰，身心受到雙重打擊。遺孀的胞弟同為車禍傷者之一，雖無生命危險，但因多處骨折仍留醫深切治療部。
男司機生離世遺年幼子女
另一名死者為30歲的私家車男司機Ali，他持香港身份證並從事運輸工作，是家中經濟支柱。Ali與妻子育有兩名年僅1至2歲幼兒，車禍發生時他與朋友外出慶祝新年，結果卻發生悲劇，家人對未來感到茫然無助。
重傷倖存乘客恐癱瘓
至於同車的24歲乘客Duad，目前正在瑪嘉烈醫院接受治療，經診斷他多處骨折，尤其是盆骨和脊椎，恐會導致下半身癱瘓。Duad聽聞車禍中有三人喪生後，情緒激動。據了解，其妻子早前剛誕下男嬰，但由於早產出現氣腫，目前仍在屯門醫院兒童深切治療部留院。
的士司機涉危險駕駛被捕
車禍發生於元日凌晨1時44分，當時一輛載有五名巴基斯坦籍男子的私家車沿西九龍公路第三線行駛，與一輛從第二線切線的的士發生碰撞，隨後私家車失控撞向路邊石壆，並波及其他停泊的私家車和行駛中的另一輛的士。私家車上男司機當場死亡，兩名男乘客送院後亦告不治，其餘兩名巴裔乘客受傷送院，情況穩定。至於65歲姓林的士司機，因涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，的士車的兩名男女乘客，其中一人受輕傷送院。
關鍵詞西九車禍
圖片來源：港台影片截圖、網上影片截圖