西九車禍｜33歲死者新婚3日出事妻子淚崩 24歲友人重傷恐下半身癱瘓

元旦（1月1日）凌晨西九龍公路發生3死車禍，一輛私家車與一輛疑似切線的士相撞，造成3死4傷。私家車上的巴基斯坦籍男司機（30歲）及2名乘客（33歲及34歲）不幸喪命，另外兩名巴裔乘客亦受傷。今日（2日）死者親屬到葵涌殮房辦理認屍手續，場面淒慘。

