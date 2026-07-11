拒做「冷氣軍師」堅守前線 趙偉仁教授從山路聽學生心聲育AI時代醫生

「如果我自己不做，又怎樣能說服同事去做？」2024年接任中大醫學院院長後，趙偉仁教授的日程被行政和會議排滿，但他不想只做坐在辦公室裏的「冷氣軍師」，每月回威院應診，也繼續教學生。要知道學生怎樣看醫學院，他更多時是約學生行山、飯聚，先由遊戲、韓團、電影聊起。課室裏未必有人敢答的問題，在課室外反而有機會聽到真心話。面對AI年代的醫學教育，他要思考的，不只是學生學懂多少知識，也包括下一代醫生如何在技術之外，繼續理解病人。

