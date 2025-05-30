跌倒容易骨裂恐失自理能力！注意2大跌倒隱形元兇靠4招預防

經常出現雙腳乏力、步履不穩甚至跌倒的情況？這或許不只是疲勞所致，而是身體發出警號！都市人很多時缺乏運動，加上姿勢不良等，令肌肉力量與關節功能逐漸變差，跌倒風險大增，更可能導致骨裂、長期臥床，甚至影響日後的生活自理能力，其實背後有兩大主因——肌肉流失與關節失能，切記要留意5大身體警號，亦可透過4招提升肌肉及關節力量。

