跌倒容易骨裂恐失自理能力！注意2大跌倒隱形元兇靠4招預防
跌倒後果可大可小
根據醫學研究顯示，跌倒是導致中老年人住院、臥床、提早喪失自理能力，甚至死亡的主要原因之一。行路不穩稍一失平衡，輕則擦傷，重則導致骨裂、撞傷頭部，不但需要長時間康復，亦會大大影響生活質素。
2大跌倒隱形元兇
1.肌肉流失
研究指出，在40+開始肌肉流失速度明顯加速，每10年約流失8%的肌肉量1。不少人以為肌肉流失只是自然老化的結果，事實上這並非長者「專利」，久坐缺乏運動和營養不均等生活習慣，都會加速肌肉流失，嚴重更可能出現肌少徵狀，本港研究顯示，步入中晚年，每10人中就有1人受肌少問題困擾。
肌肉一旦減少，身體的平衡力、反應力和穩定性都會大打折扣，尤其是腿部和核心肌群無力，更容易出現走路不穩、行動遲緩、活動力受限，導致跌倒風險大增。
2.關節失能疼痛
除了肌力不足外，關節失能亦是常見原因，隨着年齡增長或長期反覆使用關節，作為「避震器」的軟骨會逐漸磨蝕變薄，當軟骨無法正常保護關節時，骨頭與骨頭直接摩擦，容易引起疼痛、腫脹和僵硬感，令活動變得困難，不但限制日常活動，更進一步影響身體協調和平衡力，增加跌倒機率。
5大身體退化警號
若出現以下身體變化，可能代表肌肉力量或關節功能正逐漸變差，應及早關注改善：
|步態變慢
|無故走路變慢、容易疲累，可能是肌力不足的徵兆
|關節僵硬或疼痛
|例如早上起床或久坐後關節難以活動、膝部彎曲疼痛
|日常活動變得困難
|例如上樓梯、由坐姿站起等基本動作變得費力
|頻繁跌倒
|平衡力下降，走路不穩，跌倒次數增加
|體重無故下降
|沒減肥卻變輕，可能是肌肉流失導致體重減少，亦會間接影響關節承托能力
預防跌倒3大理由勿忽視
跌倒往往被視為無傷大雅的小意外，但對中老年人而言，一次跌倒足以造成嚴重後果，甚至徹底改變生活模式。及早關注以防跌倒尤為重要，原因包括以下三點：
1. 減少嚴重受傷與死亡風險
根據世界衛生組織資料，跌傷是全球65歲以上人士非故意傷害死亡的第二大主因，年齡越大，風險越高。
2. 保持生活自理能力
跌倒受傷常導致長期臥床、活動能力下降，甚至喪失獨立生活能力，許多長者跌倒後需依賴他人協助如廁、洗澡等照顧日常生活，嚴重影響尊嚴與心理健康。
3. 減輕家庭與醫療開支負擔
跌倒後住院、手術、復康治療費用龐大，對家庭構成經濟壓力，嚴重骨裂住院做手術開支動輒逾十萬港元，未計及復康護理及無法工作的成本。
4招預防關節失能及肌肉流失
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規律運動 增強肌肉力量
每週進行力量訓練（如彈力帶、深蹲等）增強下肢與核心肌群，有助提升平衡力與反應力；同時
配合游泳、快步行等有氧運動，有助促進血液循環，加入關節活動度訓練（如伸展、鬆關節訓練），改善關節僵硬、靈活度及整體行動力。
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改善生活習慣 減少關節負擔
維持適當體重，可減少膝關節與髖關節磨損風險。同時應戒除吸煙、過度飲酒等不良習慣，有助減緩肌肉流失。
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定期體檢 檢查關節與肌力
中年後應安排肌力測試、關節活動度檢查，必要時可諮詢專業人士，如已出現僵硬、疼痛、行動受限等情況，應盡快跟進改善。
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補充3種營養提升肌肉+關節力量
維持和提升肌肉及關節力量，建議補充3種關鍵營養成分——HMB亮胺酸代謝產物、BCAAs支鏈胺基酸群與水解膠原蛋白。HMB能促進肌肉蛋白質合成，減緩肌肉流失；BCAAs提供肌肉能量和合成必需的胺基酸；而水解膠原蛋白則有助修復和保護關節軟骨，維持運動系統的穩定性。
古寶強腱肌活靈
古寶強腱肌活靈蘊含HMB（β-Hydroxy β-Methylbutyrate），這是亮氨酸的代謝產物，能刺激新肌肉組織的生成，強化支撐骨骼的肌肉群，從而減慢肌肉流失。配合BCAAs（支鏈胺基酸）中的亮氨酸等關鍵成分，有助肌肉細胞蛋白質合成並直接為骨骼肌肉提供能量，從根源改善肌肉力量和質量的下降。
臨床實證，連續服用2個月即能提升肌肉力量。特別適合40歲以上人士作日常補充，也適合久坐不動、缺乏運動習慣而感到體力不足的人士。心血管疾病患者在康復過程中亦常面對肌力下降的問題，古寶強腱肌活靈可提供肌肉支援。
古寶FORTIGEL®關骼健
古寶FORTIGEL®關骼健採用專利成分FORTIGEL®，這是一種由多種特異肽組成的特定水解膠原蛋白，能有效促進軟骨組織再生和修復，保護關節軟骨，減輕疼痛和不適。此成分利用德國先進水解技術，將大分子的膠原蛋白分解為易於腸道吸收的小分子肽，加快吸收效率。
研究顯示，持續服用3個月後，關節軟骨組織開始有結構上的改善。非常適合面對關節負擔加重的群體，例如年長者因退化性變化而出現的膝蓋痛、更年期後婦女因荷爾蒙變化而影響關節健康，或是長時間重複使用關節的工作者如舞蹈員、電競選手、運動員等。此外，對於因關節不適而影響日常起居或工作效率的人士，亦是日常保養的理想選擇。
參考資料
- 醫學研究顯示40歲後肌肉量每10年流失8%。Flakoll P et al. Nutrition. 2004; 20:445-51
- Imoto AM, Peccin MS, Trevisani VF. Quadriceps strengthening exercises are effective in improving pain, function and quality of life in patients with osteoarthritis of the knee. Acta Ortop Bras. 2012;20(3):174-179. doi:10.1590/S1413-78522012000300008
- 衞生署長者健康服務預防肌肉流失