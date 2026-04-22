英研究揭追星養生法 常睇演唱會或助延壽9年 3招低成本日常復刻！20分鐘見效！
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2018 年一項由英國倫敦大學金匠學院發布的研究指出，現場音樂體驗與預期壽命的提升存在正向關聯。研究顯示，僅需參與 20 分鐘的現場活動，即可促進大腦分泌內啡肽與催產素，有效降低壓力荷爾蒙。在日常生活中透過低成本的替代方案，同樣能達到優化免疫環境與抗病延壽的效果。
2週1場演唱會增壽9年
2018 年英國倫敦大學金匠學院副教授派翠克‧費根與 O2 聯合發布的實驗研究，證實現場聽演唱會對預期壽命有顯著的影響。
研究指出，參與者在自尊心、與他人的連結感以及心靈充實度方面，獲得了最高程度的評分。只要參與 20 分鐘的現場音樂活動，自我幸福感即可提升 21%。若能維持每兩週參加一次演唱會的頻率，根據統計推論，壽命可能延長 9 年。
20分鐘觸發內啡肽分泌
演唱會帶來的長壽效益並非僅限於心理感受，而是具備生理基礎的神經化學反應。現場環境的聲光刺激與情感波動，能觸發大腦分泌關鍵的神經遞質：
- 內啡肽：現場音樂的節奏與律動能促使大腦釋放內啡肽，這是一種天然的止痛與抗壓劑，能有效減緩焦慮。
- 催產素：與萬人共鳴的過程會提升催產素水平，這種物質被稱為「擁抱荷爾蒙」，有助於降低皮質醇（壓力荷爾蒙）濃度。
透過這類生化反應，身體的慢性壓力狀態得以緩解，進而降低由長期壓力引起的心血管疾病風險。
群體共鳴強化心理韌性
美國水牛城大學的研究提出「集體性高昂感」的概念，解釋了為何演唱會的健康效果高於獨自聽音樂。
- 情感同步：當萬人的情緒高度同步、互動頻繁時，個體會產生「與他人合而為一」的強烈聯結。這種深刻的歸屬感能有效修補心理上的孤獨感，提升心理韌性。
- 持續性效應：心理學教授席拉．蓋比爾指出這種情緒並非轉瞬即逝，其正面影響通常能持續一週或更久，形成良性的情緒循環。
參與演唱會3個注意事項
- 保護聽力：演唱會現場分貝常超過 100 分貝，長期暴露有聽力受損或耳鳴的風險，建議配戴音樂會專用過濾耳塞。
- 補充水分：長時間站立與高溫環境會增加身體負擔。應適時補充水分，並在活動前後保證充足的睡眠以利身體恢復。
- 避免財務焦慮：追求健康效益不應建立在財務焦慮之上。選擇合適頻率的藝術參與，避免因過度消費帶來的心理壓力。
3招低成本復刻「演唱會效果」
若無法頻繁參與大型演唱會，可將其背後的「健康原理」融入日常生活，轉化為易於執行的長壽習慣。
- 群體運動：參與團體瑜伽、有氧舞步或慢跑社群。集體節奏與同步動作能觸發與演唱會相似的「集體高昂感」。
- 積極社交：參與合唱團、讀書會或義工團隊。具備「共同目標」與「雙向互動」的社交行為，其減壓效益高於單純的聚餐。
- 節奏感刺激：每日進行 15 分鐘具節奏感的深呼吸或簡單律動，規律的節奏能穩定自律神經系統，提升副交感神經的活性。