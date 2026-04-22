英研究揭追星養生法 常睇演唱會或助延壽9年 3招低成本日常復刻！20分鐘見效！

2018 年一項由英國倫敦大學金匠學院發布的研究指出，現場音樂體驗與預期壽命的提升存在正向關聯。研究顯示，僅需參與 20 分鐘的現場活動，即可促進大腦分泌內啡肽與催產素，有效降低壓力荷爾蒙。在日常生活中透過低成本的替代方案，同樣能達到優化免疫環境與抗病延壽的效果。