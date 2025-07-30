醫療事故︱抽痰後無重開呼吸機 瑪麗醫院ICU病人一度心跳停頓
瑪麗醫院上周一（21日）發生一宗涉及呼吸機操作的醫療事故，一名深切治療部病人在進行支氣管鏡抽痰期間，呼吸機被調至待機模式，隨後未有恢復至正常操作，導致病人心跳一度停頓，經急救後恢復心跳。
瑪麗醫院證實事件，事發時該名病人正於心胸外科深切治療部留醫，並須接受支氣管鏡檢查。醫護人員按程序將呼吸機調校至待機模式，以接駁相關配件。其間醫護人員一直在旁治理病人。惟檢查完成後，呼吸機未有即時調校回正常操作模式。
病人其後出現心跳停頓，經搶救後病人短時間內恢復心跳。該病人能自主呼吸，呼吸機主要用作輔助以確保病人穩定呼吸。事發後，團隊安排腦科醫生為病人進行詳細檢查，並重複進行腦部掃描，確認事件對病人臨床情況無明顯影響。
院方表示，已透過早期事故通報系統將事件上報醫院管理局總辦事處，並就事故展開內部檢討，並已即時訂立措施加強保障病人安全，包括規定心胸外科使用呼吸機進行接駁配件程序時，要由最少兩名護士共同處理，並提醒醫護團隊務必注意呼吸機的運作模式設置。
院方補充，涉事病人患有嚴重自身疾病，至今已留醫約一個月，目前情況持續好轉，已毋須依賴呼吸機協助呼吸，但仍需接受氧氣治療，並能與家屬正常溝通。院方亦已向病人家屬交代事件經過。
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