天瑜案引發醫療紀錄爭議 醫管局稱設機制處理後續修訂 保留原文可追溯
周天瑜於2020年在瑪麗醫院接受手術期間，疑因延誤輸血致變成植物人，終在去年3月離世。天瑜父親一直質疑醫療紀錄曾被事後修改，並促請警方重啟刑事調查。事件引起公眾對醫療紀錄透明度的關注。有立法會議員在會議上提出相關質詢，要求政府交代醫管局處理醫療紀錄撰寫與修訂的程序及監察機制。
修訂記錄具追蹤系統 原紀錄不會刪改
醫務衞生局局長盧寵茂今日（16日）在書面回覆指，醫護人員須遵守所屬專業團體的守則，包括《香港註冊醫生專業守則》及醫管局的《臨床資料政策手冊》及《良好醫療紀錄管理守則》，病歷紀錄須真實、清晰、能反映當時情況。
由於醫護人員在進行診治（如手術）時須專注臨床處理，未必能實時同步作詳盡記錄，不時有需要於事後填寫、修正或補充醫療紀錄。醫管局亦設有機制處理醫療紀錄的後續修訂。若相關紀錄需更正或補充細節，電子病歷系統會自動記錄所有更新的時間及內容，保留原先的紀錄，以確保修訂具透明度及可追溯性。
錄影手術須病人同意 已引入錄影儀器
盧寵茂續稱，目前公立醫院的醫療紀錄由負責醫生根據實際情況撰寫，並按規定進行確認及電子簽署後，上載至系統。他指這項安排與私營界別內的行業標準一致，醫管局更透過電子系統保留所有修訂紀錄，確保較高程度的透明度及可追溯性。
對於有意見指手術過程僅由一名醫生負責紀錄或存有偏差風險，以及是否考慮錄音或錄影手術過程以保障雙方，盧寵茂表示，醫管局正提升電子病歷系統功能，並已引入具錄影功能的醫療儀器作教學、臨床或研究用途。如有需要並獲得病人同意下，可進行錄影，惟須嚴格遵守私隱及資料保護條例，錄影資料亦只限作指定用途。
5年接獲225宗相關投訴 未列明涉及修訂爭議
過去5年內，醫管局就醫療紀錄、報告或醫生證明書的內容或發出事宜，共接獲225宗投訴：
- 2020-21年度：27宗
- 2021-22年度：37宗
- 2022-23年度：79宗
- 2023-24年度：41宗
- 2024-25年度：41宗
不過，醫管局未有保存針對紀錄撰寫程序、準確性或事後修訂內容的分項統計數字。