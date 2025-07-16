天瑜案引發醫療紀錄爭議 醫管局稱設機制處理後續修訂 保留原文可追溯

周天瑜於2020年在瑪麗醫院接受手術期間，疑因延誤輸血致變成植物人，終在去年3月離世。天瑜父親一直質疑醫療紀錄曾被事後修改，並促請警方重啟刑事調查。事件引起公眾對醫療紀錄透明度的關注。有立法會議員在會議上提出相關質詢，要求政府交代醫管局處理醫療紀錄撰寫與修訂的程序及監察機制。

