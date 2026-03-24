開住燈先訓得著？研究：開燈瞓覺易肥易患癌 長期體弱隱形元兇 必學3招解決

許多人習慣在睡覺時留一盞小夜燈，或看著電話入睡以增加安全感，但美國研究發現，開燈入睡不僅會影響睡眠質素，會干擾人體的生理時鐘，大幅增加罹患肥胖、糖尿病的風險，更是無形的增肥元兇，甚至會提升致癌機率。

