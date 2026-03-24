開住燈先訓得著？研究：開燈瞓覺易肥易患癌 長期體弱隱形元兇 必學3招解決
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許多人習慣在睡覺時留一盞小夜燈，或看著電話入睡以增加安全感，但美國研究發現，開燈入睡不僅會影響睡眠質素，會干擾人體的生理時鐘，大幅增加罹患肥胖、糖尿病的風險，更是無形的增肥元兇，甚至會提升致癌機率。
增加糖尿病、高血壓與甲狀腺癌風險
美國西北大學醫學院的睡眠醫學中心曾發表實驗，招募了552名男女參與，透過儀器精準測量他們睡眠時的光照度與活動量。結果發現，即使只是暴露在最微弱的環境光中，大腦和身體也無法完全休息，大幅增加患上二型糖尿病及高血壓的風險。在有光環境下睡覺的參與者中，有17.8%罹患糖尿病，比起全黑環境睡眠的9.8%足足高出近一倍！
此外，開燈睡覺還會抑制大腦松果體分泌「褪黑激素」。褪黑激素不僅能助眠，更具有極佳的抗氧化與抗癌功效。另外一項發表於權威期刊《Cancer》的研究也顯示，長期在睡眠時暴露於人工光線下，會令罹患甲狀腺癌的機率大幅增加55%，當中以女性的風險最高。
開燈睡覺易變肥
另外，研究發現當我們在有微弱光線（如電視螢幕光、小夜燈）的環境下入睡，身體會在日間產生「胰島素阻抗」，進而增加罹患二型糖尿病及心血管疾病的風險。在有光環境下睡覺的人，高達40.7%屬體型肥胖；相反，在漆黑中入睡的人只有26.7%有肥胖問題。研究指開燈睡覺還會抑制大腦松果體分泌「褪黑激素」。褪黑激素不僅能助眠，更具有極佳的抗氧化與抗癌功效。
專家教3招保平安
那有什麼做可以改善呢？其實很簡單，該睡眠醫學中心主任Phyllis Zee博士強調，大眾應盡量避免睡眠時的光線暴露，並分享以下3個方法：
- 關掉所有光源：盡量在完全黑暗的環境中入睡，並避免睡前使用電子設備
- 改變燈光顏色與位置：若基於安全考量（如長者半夜如廁）必須開燈，應將燈光設置在貼近地面的位置，並選用對大腦刺激較小的琥珀色或紅橙色光，千萬避開白光或藍光
- 善用遮光小物：若無法控制室外光線（如街燈），請善用遮光窗簾或戴上眼罩，完美阻擋光害
今晚開始，關掉房內的小夜燈，讓身體在黑暗中好好修復吧！