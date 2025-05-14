由會考9A到成為「有溫度」的醫生 開醫生媽媽WhatsApp群組互助

「醫生唔只係醫病，係醫人。」33歲陳婉晴（Cheryl）為會考9A狀元，成功考入醫科，隨後又從從每天穿梭手術室的麻醉科，轉至與病人有更多溝通的家庭醫學科。至4年前成為新手媽媽，再令她遇到另一種挑戰，讓她決定開設「醫生媽媽WhatsApp群組」互相扶持。Cheryl接受《日日健康》 #HealthyDates專訪，分享自己的轉科經歷，以及作為醫生媽媽的心路歷程。

