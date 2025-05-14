由會考9A到成為「有溫度」的醫生 開醫生媽媽WhatsApp群組互助
朝9晚9溫書 會考9A入醫科
小學時期的Cheryl原本性格內向，直至參加朗誦和辯論比賽，加上老師鼓勵才逐漸變得大膽。至中學時期升讀南屯門官立中學，受到啟蒙老師黃俊傑和何純連的鼓勵，Cheryl的成績由中上游再進一步。
至中三再迎來一個轉捩點，當時她參加了香港傑出學生協會的活動，透過義工訓練計劃和領袖訓練，開始對人生有了明確目標。「希望將來嘅工作能幫助別人，於是決心考入醫科。」她更憶述，每天由早上9點到晚上9點留在自修室溫書，最終成為2008年會考9A狀元，並獲選香港十大傑出學生。
由麻醉科轉家庭醫學科
Cheryl原本受中學師兄影響選擇了麻醉科，但很快發現這並非自己想要的職業，「輪班工作令我身體出現問題，而且我更喜歡與病人溝通，建立長久關係。」一年後，她毅然轉至家庭醫學，完成六年專科訓練，成為家庭醫學專科醫生。
家庭醫學的訓練雖然辛苦，但亦讓她累積了豐富的臨床經驗。「正因為有過醫院的臨床經驗，更知道該怎樣處理不同情況的病人。」她形容，家庭醫學的訓練涵蓋內外婦兒骨、急症、精神科等 ，亦着重全人診治和預防醫學，讓家庭醫生能具備全面的診治能力。
新手媽媽尿片也調轉
4年前誕下兒子Caden成為新手媽媽，Cheryl體會到育兒並沒有標準答案。她笑言：「BB 出生第一個星期，我將尿片前後掉轉咗著，爸爸笑我『醫學院冇教你點樣湊BB嘅咩？』」她笑說：「真係冇喎，有教小朋友發燒點處理，有教嬰兒常見嘅紅疹 ，有教小朋友缺水嘅時候需要輸幾多營養液，但係冇教過着片喎！ 」
開醫生媽媽WhatsApp群組
Cheryl形容醫生父母常有「 Doctor Mum Syndrome」， 每當小朋友出現任何病徵，都很好容易聯常到好嚴重疾病，故她初期曾有產後抑鬱症狀，幸靠朋友和家人支持走出來。隨後她成立了一個「醫生媽媽WhatsApp Group」，讓一班醫生媽媽互相交流和支持，「遇到小朋友生病唔舒服嘅時候亦都可以冷靜一些。」
此後她亦學會盡量放開，視育兒過程為陪伴成長和探索的過程，提醒自己 「小孩健康就好，小孩有自己要走的路」，不會要求兒子參加大量興趣班，讓他有更多空間發掘自己的興趣。
溝通最重要 與病人亦師亦友
Cheryl認為一位優秀的家庭醫學醫生，必須擁有良好的溝通技巧，抱持開放態度與病人交流。「每個病人都有自己嘅理解、擔憂和期望，我哋要探討和尊重佢哋嘅想法。」
她希望與病人建立「亦師亦友」的關係，許多病人除了看病，也會向她傾訴生活煩惱，這種關係讓她更容易察覺病人情緒問題，特別是壓力和焦慮。「我哋唔只係醫病，仲要照顧佢哋嘅心理健康。」
做世界家庭醫生組織幹事
2023年，Cheryl獲香港家庭醫學學院推薦，擔任世界家庭醫生組織幹事，專責青年醫生會（Young Doctors Movement），在與不同國家的家庭醫生交流中，Cheryl深刻體會到各地家庭醫學發展差異巨大。
她分享：「例如在印尼，家庭醫生的月薪僅數千元港幣，連參加國際會議的旅費也成為負擔。」正因如此，她積極倡議並協助籌措資源，為經濟有困難的醫生提供出席會議的支援，讓他們也能參與全球醫學交流，提升專業水平。
要做「有溫度的醫生」
Cheryl時刻提醒自己，每個數據、每個病徵「不只是一組冷冰冰」，背後都代表著一個生命，每個病人背後都有一段故事。
她現時亦擔任中大醫學院名譽臨床助理教授，希望透過教學啟發更多學生認識家庭醫學，並提醒他們：「醫生唔只係醫病，係醫人。」要做一個有溫度的醫生。
活在當下 行山做Foodie緩壓
Cheryl自己的人生格言是「活在當下」，把明天的煩惱留給明天，除了專注自身工作，也要留意自身體和心靈健康，不時透過行山、瑜伽、旅行、美食及靜觀練習減壓，「有時在繁忙的工作中，我會趁午休時做15分鐘靜觀呼吸練習。」
世界家庭醫生日 關注醫生身心健康
「醫生照顧別人之前，也要學會照顧自己。」Cheryl坦言，繁忙的工作和照顧病人的責任常讓醫生忽視自身的心理健康。
每年5月19日是世界家庭醫生日，今年的主題是「心理健健——在變化的世界中建立心理韌性」。對於Cheryl來說，這一天不僅是提醒醫生關注病人的心理健康，也是反思自身身心平衡的重要時刻。
每一位醫護人員、病友以至家屬，背後都可能藏着一段值得被聽見的故事，歡迎電郵至[email protected]聯絡我哋，一齊喺 #HealthyDates 分享更多動人時刻！