陳羽微

管理情緒健康靠1招 偉哥之母陳羽微：「家族有病史 40歲追回健康」

健康
東方新地

廣告

兩年前，本人以「偉哥之母」來形容暉致醫療管理有限公司香港及澳門總經理陳羽微（Anita），其實除了「偉哥」威而鋼，她團隊旗下，還有香港人熟悉的膽固清、健壓樂、痛博士、利痛抑、維固力…等等多種明星藥品，男士健康以外，亦覆蓋了心腦血管、精神健康、痛症管理、關節保健等多個醫療領域，在非傳染性疾病（NCD）界別佔重要席位，到位地做到了「醫療管理」這四個字。

註冊藥劑師出身的Anita說：「其實藥廠或者藥物，只係整個醫療體系中一小部份，藥廠好多時專注於科研呀、藥品價錢呀咁，我哋成日講『暉若善．長健致』，簡單一句標語，但當中每一粒字，都包含咗我哋如何利用擅長嘅醫藥領域，去陪伴香港人成就長遠健康、長健人生。四年前我哋有機會去改公司名時，並非只係單單強調科研製藥方面，而係令大家喺人生嘅每一個階段，都生活得更健康 — empower people tolivehealthier atevery stage of life！」

（圖片來源：日日健康）

陳羽微 暉致醫療管理有限公司香港及澳門總經理陳羽微與陳小芝分享醫療管理之道（圖片來源：東方新地）
暉致醫療管理有限公司香港及澳門總經理陳羽微與陳小芝分享醫療管理之道（圖片來源：東方新地）

心思細密行動要快

四年前，Anita率領由先前藥廠分拆出來的同事們、背起了當時藥廠的一眾藥品，昂然踏上全新醫療管理公司港澳團隊的開展路。這樣的一個大動作，行動力稍弱都難以流暢執行。向來成功非僥倖，領軍者必先創造出團隊文化與信任，合理冒險但要積極傾聽、重視成果同時不論階位。她的成功魔法又是甚麼？

「我會視團隊、同事嘅KPI作為一個基礎、一份成績表，但喺呢個見得到嘅基礎之上，我好相信人嘅一生係要有使命（mission）嘅，公司、產品更加應該有mission。四年前首先要做嘅，就係令到我哋公司每一位同事同心、有信心去將產品繼續發揚光大，令到香港市民有選擇具質量產品嘅空間，當時總公司亦有指引，就係點樣全球化策劃而本土化執行 — think global act local；第二，當時亦碰上疫情，由日日都喺公司變成work from home，之後又返番office，嗰個變化同我望出窗外見到個海、見到水嘅特質一樣，就係be dynamic、要act fast。做決定要心思細密，而落實就要快。」

為使命不停衝

Anita口中的「人生使命」，其實只有我們自己才能定義其目的和意義。在私，她以身作則教導出一對正向勤奮的子女；在工，現時距離她定下的使命目標還有多遠？

「從心而發啦！」現在的她，很清楚自己的每一步，「我嘅強項係藥物，包括非傳染性疾病類別藥物，以及預防方面嘅藥物咁，我利用我嘅強項，去夥拍唔同嘅持份者創造成果，好似新傳媒小芝你哋媒體咁，你嘅強項就係點樣以最好嘅方法，將我哋嘅資訊不偏不倚地傳達畀公眾，而醫生、藥劑師、護士就各擔起醫療體系中唔同重要崗位，你問距離目標仲有幾遠？永遠都有進步空間，但我唔會停喺度，會繼續努力做，我哋有衝勁同熱誠，衝緊！」

Anita一直是她的家人們、好友們的指定藥劑師及醫療顧問。見醫生前後，甚或遇上甚麼頭暈身㷫、服藥疑難等雜症，親友都習慣先徵詢其專業意見，才計劃下一步。十多年前她從美國回流返來，當時的香港，藥劑師和病人之間的溝通，遠較現時疏離得多，一般市民只認為藥劑師負責「執藥」，但這位「眾人顧問」，早已察覺到有改變的必要。

「當時我喺一個非牟利機構工作，為佢哋開展全港第一間社區藥房，幫助市民正確食藥，呢個係一個好好嘅機會、一個契機，有平台有時間去將我當年喺美國讀書時，學到嘅何謂『藥療輔導』好好地去演繹。當年能夠喺香港開拓一個全新嘅藥劑模式，今日好開心見到非牟利機構已經將佢發揚光大。」此外，在推廣正貨正藥，以及在藥房、藥坊、藥行、藥妝的分野上，Anita和團隊確實出了不少力，「無論香港政府、業界各方面都做緊好多嘢，去確保香港市民收到嘅資訊係正確嘅，盡力去分清每一個品牌，或者唔同種類藥物都有佢哋嘅獨特性，當然亦要靠傳媒朋友幫手推廣。」她說。

過去四年，她從工作以至外形上的轉變也不少，但原來最大的不同，就是每一個機遇，都為她帶來意想不到的收穫，「我唔係一個熱愛運動嘅人，但偶然機會之下參加咗毅行者，呢個絕對係我人生一個里程碑。除咗個人健康咗、體重下調咗、fit咗，就係同事之間合作性嘅提升。同我一齊參加嘅幾位隊友全部都係公司同事，有來自註冊部嘅、品質部嘅，好多時佢哋都未必係眾人焦點，但其實要get things done，同樣都要經歷好多好多困難。前線好、後勤好，我哋有冇辦法簡化一啲流程呢？點樣令到件事嚟得更容易？資源永遠有限、永遠都唔夠㗎啦，加上呢幾年大環境轉變得太大，你冇得再用舊方法去做同一件事。」

陳羽微 註冊藥劑師出身的Anita分享自身對健康的睇法（圖片來源：東方新地）
註冊藥劑師出身的Anita分享自身對健康的睇法（圖片來源：東方新地）

40歲開始長期食藥

我有不少熟女友人，每天都在死命抵抗年齡這敵人，為了延緩衰老，大家都出盡法寶，又補身又醫美又P圖。談到aging，Anita卻有自己的一套：「老老實實我唔係好怕，最緊要就係身體健康。好老套，年齡其實真係一個數字，但係你嘅身體機能好壞呢，就係一件的的確確嘅事情，所以我要實踐我所相信嘅，I practice what I believe，我會定時去做身體檢查，我永遠相信預防勝於治療，就算有啲乜嘢發生，都可以及早治理嘛。」

她和不少香港人一樣，因為某種原因，所以不敢鬆懈定時check住，「我哋家族嘅遺傳因子麻麻地，譬如我爸爸媽媽兩邊，都係心血管病嘅高風險人士，我特別關注血糖、血脂同血壓，我喺40零歲時，已經開始要食非傳染性疾病嘅長期病患藥物。」

我問她對年齡增長的看法，是因為我們讀者不乏成熟的一群，他們很多都是中年或以上，關心自己身體的變化，卻傾向搜尋結果求安慰多於實際行動。Aging問題並非只出現於臉上，內外皆是關注的重點，絕不能諱疾忌醫。她跟讀者們分享了自身的例子。

「剛才我講過，我爸爸媽媽兩邊都係心血管、糖尿病，好高風險嘅族群，我40歲時，其實比而家重30磅，但都係好關顧身體健康嘅，我成日都會去驗三高呀、糖尿呀咁啦，當時其實我未算好高嘅，不過見到個趨勢一直向上，個身體質量指數（BMI）一定唔係漂亮㗎喇，所有嘅嘢都係『砸界砸界』，嗰一刻我就發現唔得啦！我立即去睇醫生，跟番國際指引，開始食一啲低劑量嘅膽固醇藥。因為我自己係藥劑師啦，我好清楚知道食藥嘅風險，有冇副作用呀、大家最關心嘅長期服用會唔會上癮呀，因為我自己係呢個專項，我完全唔怕，所以我咪開始食一個低劑量醫生處方嘅膽固醇藥囉！時隔已經好一段日子啦，到咗今天，我每一年去做身體檢查驗血，結果顯示壞嘅膽固醇較低，好嘅膽固醇較高，就算我去照心血管嘅時候，都係0%嘅阻塞嘅。」

陳羽微 「我每次去到情緒邊緣嘅時候，都會叫自己停一停。」Anita分享自己和子女相處的點滴（圖片來源：東方新地）
「我每次去到情緒邊緣嘅時候，都會叫自己停一停。」Anita分享自己和子女相處的點滴（圖片來源：東方新地）

籲子女忌盲目瘦

40歲才「追回」健康的她，乃一對子女的最佳榜樣。她不愛動輒『教訓』，一直以『分享』形式，向子女說明健康的重要性，除了體格上，精神和情緒健康也十分重要。精神健康中也有分遺傳性及非遺傳性，有病必須認真面對：「佢哋細細個剛懂事、讀幼稚園嘅時候，我已經去佢哋幼稚園嗰度講talk㗎喇，當時介紹乜嘢係藥物（drugs）。以前佢哋細個唔喺香港生活，會以為全部drugs都係毒品，我要佢哋分清楚乜嘢係吸毒嗰啲不合法嘅drugs，乜嘢係處方藥物（prescriptiondrugs），仲同佢哋分享唔好盲目地瘦，要關注嘅唔係外觀，而係你裡面嗰啲指數。幸好佢兩個都鍾意做運動，雖然唔係話超級BMI Perfect，唔係嗰隻，但總算OK啦，指數上、體能及精神上嘅健康佢哋同樣重視。」

每天帶領著公司百多位同事「不停衝」的她，怎樣減低自己情緒的波動，讓每一個決定，都在高情商之下作出呢？她以下的這一番話，必須分享一下。

「我都有起起伏伏嘅情緒，我每次去到情緒邊緣嘅時候，都會叫自己停一停，唞一唞，甚至離一離開公司範圍先，行一行出去。或者嗰一日嘅工作問題好多、壓力好大，就去做一做運動、游個水、去唱吓歌，總言之離開你固有嘅環境。我好慶幸自己比較鍾意講嘢，亦有好多好朋友，十分感恩！我唔介意講、佢哋亦唔介意聽我嘅問題，我就會將自己嘅問題同佢哋分享。有陣時佢哋齋聽我噏，亦有朋友畀到好多意見我，因為我會執着，佢哋反而旁觀者清，佢哋唔係畀個答案我，而係畀個機會我停一停、唞一唞，去用唔同嘅角度諗吓個問題，千祈唔好喺火爆嘅時候，仲維持喺火爆個環境度。」

從來沒有退休打算的Anita，笑指其財富管理計劃就是投資健康。她熱愛工作，要繼續做她最愛做的事，必先keep住一個好身體。

我問：「人生仲有啲乜嘢你好想擁有？」

她說：「我都有同好多好朋友分享過，假若今晚、明天就要離開呢個世界…大家都真係唔知㗎嘛，我回望一生，嗯…我教一對仔女唔好做壞人，我相信佢哋做得到，學業方面佢哋都差唔多搞掂，我自己想做嘅嘢亦做到、做緊，我大膽講句我無悔今生，期望活好當下。」

撰文：陳小芝
編輯：侯聖樺
攝影：馮凱宜

0

圖片來源：東方新地

熱門文章

 