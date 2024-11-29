管理情緒健康靠1招 偉哥之母陳羽微：「家族有病史 40歲追回健康」

兩年前，本人以「偉哥之母」來形容暉致醫療管理有限公司香港及澳門總經理陳羽微（Anita），其實除了「偉哥」威而鋼，她團隊旗下，還有香港人熟悉的膽固清、健壓樂、痛博士、利痛抑、維固力…等等多種明星藥品，男士健康以外，亦覆蓋了心腦血管、精神健康、痛症管理、關節保健等多個醫療領域，在非傳染性疾病（NCD）界別佔重要席位，到位地做到了「醫療管理」這四個字。

