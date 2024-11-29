管理情緒健康靠1招 偉哥之母陳羽微：「家族有病史 40歲追回健康」
註冊藥劑師出身的Anita說：「其實藥廠或者藥物，只係整個醫療體系中一小部份，藥廠好多時專注於科研呀、藥品價錢呀咁，我哋成日講『暉若善．長健致』，簡單一句標語，但當中每一粒字，都包含咗我哋如何利用擅長嘅醫藥領域，去陪伴香港人成就長遠健康、長健人生。四年前我哋有機會去改公司名時，並非只係單單強調科研製藥方面，而係令大家喺人生嘅每一個階段，都生活得更健康 — empower people tolivehealthier atevery stage of life！」
心思細密行動要快
四年前，Anita率領由先前藥廠分拆出來的同事們、背起了當時藥廠的一眾藥品，昂然踏上全新醫療管理公司港澳團隊的開展路。這樣的一個大動作，行動力稍弱都難以流暢執行。向來成功非僥倖，領軍者必先創造出團隊文化與信任，合理冒險但要積極傾聽、重視成果同時不論階位。她的成功魔法又是甚麼？
「我會視團隊、同事嘅KPI作為一個基礎、一份成績表，但喺呢個見得到嘅基礎之上，我好相信人嘅一生係要有使命（mission）嘅，公司、產品更加應該有mission。四年前首先要做嘅，就係令到我哋公司每一位同事同心、有信心去將產品繼續發揚光大，令到香港市民有選擇具質量產品嘅空間，當時總公司亦有指引，就係點樣全球化策劃而本土化執行 — think global act local；第二，當時亦碰上疫情，由日日都喺公司變成work from home，之後又返番office，嗰個變化同我望出窗外見到個海、見到水嘅特質一樣，就係be dynamic、要act fast。做決定要心思細密，而落實就要快。」
為使命不停衝
Anita口中的「人生使命」，其實只有我們自己才能定義其目的和意義。在私，她以身作則教導出一對正向勤奮的子女；在工，現時距離她定下的使命目標還有多遠？
「從心而發啦！」現在的她，很清楚自己的每一步，「我嘅強項係藥物，包括非傳染性疾病類別藥物，以及預防方面嘅藥物咁，我利用我嘅強項，去夥拍唔同嘅持份者創造成果，好似新傳媒小芝你哋媒體咁，你嘅強項就係點樣以最好嘅方法，將我哋嘅資訊不偏不倚地傳達畀公眾，而醫生、藥劑師、護士就各擔起醫療體系中唔同重要崗位，你問距離目標仲有幾遠？永遠都有進步空間，但我唔會停喺度，會繼續努力做，我哋有衝勁同熱誠，衝緊！」
Anita一直是她的家人們、好友們的指定藥劑師及醫療顧問。見醫生前後，甚或遇上甚麼頭暈身㷫、服藥疑難等雜症，親友都習慣先徵詢其專業意見，才計劃下一步。十多年前她從美國回流返來，當時的香港，藥劑師和病人之間的溝通，遠較現時疏離得多，一般市民只認為藥劑師負責「執藥」，但這位「眾人顧問」，早已察覺到有改變的必要。
「當時我喺一個非牟利機構工作，為佢哋開展全港第一間社區藥房，幫助市民正確食藥，呢個係一個好好嘅機會、一個契機，有平台有時間去將我當年喺美國讀書時，學到嘅何謂『藥療輔導』好好地去演繹。當年能夠喺香港開拓一個全新嘅藥劑模式，今日好開心見到非牟利機構已經將佢發揚光大。」此外，在推廣正貨正藥，以及在藥房、藥坊、藥行、藥妝的分野上，Anita和團隊確實出了不少力，「無論香港政府、業界各方面都做緊好多嘢，去確保香港市民收到嘅資訊係正確嘅，盡力去分清每一個品牌，或者唔同種類藥物都有佢哋嘅獨特性，當然亦要靠傳媒朋友幫手推廣。」她說。
過去四年，她從工作以至外形上的轉變也不少，但原來最大的不同，就是每一個機遇，都為她帶來意想不到的收穫，「我唔係一個熱愛運動嘅人，但偶然機會之下參加咗毅行者，呢個絕對係我人生一個里程碑。除咗個人健康咗、體重下調咗、fit咗，就係同事之間合作性嘅提升。同我一齊參加嘅幾位隊友全部都係公司同事，有來自註冊部嘅、品質部嘅，好多時佢哋都未必係眾人焦點，但其實要get things done，同樣都要經歷好多好多困難。前線好、後勤好，我哋有冇辦法簡化一啲流程呢？點樣令到件事嚟得更容易？資源永遠有限、永遠都唔夠㗎啦，加上呢幾年大環境轉變得太大，你冇得再用舊方法去做同一件事。」
40歲開始長期食藥
我有不少熟女友人，每天都在死命抵抗年齡這敵人，為了延緩衰老，大家都出盡法寶，又補身又醫美又P圖。談到aging，Anita卻有自己的一套：「老老實實我唔係好怕，最緊要就係身體健康。好老套，年齡其實真係一個數字，但係你嘅身體機能好壞呢，就係一件的的確確嘅事情，所以我要實踐我所相信嘅，I practice what I believe，我會定時去做身體檢查，我永遠相信預防勝於治療，就算有啲乜嘢發生，都可以及早治理嘛。」
她和不少香港人一樣，因為某種原因，所以不敢鬆懈定時check住，「我哋家族嘅遺傳因子麻麻地，譬如我爸爸媽媽兩邊，都係心血管病嘅高風險人士，我特別關注血糖、血脂同血壓，我喺40零歲時，已經開始要食非傳染性疾病嘅長期病患藥物。」
我問她對年齡增長的看法，是因為我們讀者不乏成熟的一群，他們很多都是中年或以上，關心自己身體的變化，卻傾向搜尋結果求安慰多於實際行動。Aging問題並非只出現於臉上，內外皆是關注的重點，絕不能諱疾忌醫。她跟讀者們分享了自身的例子。
「剛才我講過，我爸爸媽媽兩邊都係心血管、糖尿病，好高風險嘅族群，我40歲時，其實比而家重30磅，但都係好關顧身體健康嘅，我成日都會去驗三高呀、糖尿呀咁啦，當時其實我未算好高嘅，不過見到個趨勢一直向上，個身體質量指數（BMI）一定唔係漂亮㗎喇，所有嘅嘢都係『砸界砸界』，嗰一刻我就發現唔得啦！我立即去睇醫生，跟番國際指引，開始食一啲低劑量嘅膽固醇藥。因為我自己係藥劑師啦，我好清楚知道食藥嘅風險，有冇副作用呀、大家最關心嘅長期服用會唔會上癮呀，因為我自己係呢個專項，我完全唔怕，所以我咪開始食一個低劑量醫生處方嘅膽固醇藥囉！時隔已經好一段日子啦，到咗今天，我每一年去做身體檢查驗血，結果顯示壞嘅膽固醇較低，好嘅膽固醇較高，就算我去照心血管嘅時候，都係0%嘅阻塞嘅。」
籲子女忌盲目瘦
40歲才「追回」健康的她，乃一對子女的最佳榜樣。她不愛動輒『教訓』，一直以『分享』形式，向子女說明健康的重要性，除了體格上，精神和情緒健康也十分重要。精神健康中也有分遺傳性及非遺傳性，有病必須認真面對：「佢哋細細個剛懂事、讀幼稚園嘅時候，我已經去佢哋幼稚園嗰度講talk㗎喇，當時介紹乜嘢係藥物（drugs）。以前佢哋細個唔喺香港生活，會以為全部drugs都係毒品，我要佢哋分清楚乜嘢係吸毒嗰啲不合法嘅drugs，乜嘢係處方藥物（prescriptiondrugs），仲同佢哋分享唔好盲目地瘦，要關注嘅唔係外觀，而係你裡面嗰啲指數。幸好佢兩個都鍾意做運動，雖然唔係話超級BMI Perfect，唔係嗰隻，但總算OK啦，指數上、體能及精神上嘅健康佢哋同樣重視。」
每天帶領著公司百多位同事「不停衝」的她，怎樣減低自己情緒的波動，讓每一個決定，都在高情商之下作出呢？她以下的這一番話，必須分享一下。
「我都有起起伏伏嘅情緒，我每次去到情緒邊緣嘅時候，都會叫自己停一停，唞一唞，甚至離一離開公司範圍先，行一行出去。或者嗰一日嘅工作問題好多、壓力好大，就去做一做運動、游個水、去唱吓歌，總言之離開你固有嘅環境。我好慶幸自己比較鍾意講嘢，亦有好多好朋友，十分感恩！我唔介意講、佢哋亦唔介意聽我嘅問題，我就會將自己嘅問題同佢哋分享。有陣時佢哋齋聽我噏，亦有朋友畀到好多意見我，因為我會執着，佢哋反而旁觀者清，佢哋唔係畀個答案我，而係畀個機會我停一停、唞一唞，去用唔同嘅角度諗吓個問題，千祈唔好喺火爆嘅時候，仲維持喺火爆個環境度。」
從來沒有退休打算的Anita，笑指其財富管理計劃就是投資健康。她熱愛工作，要繼續做她最愛做的事，必先keep住一個好身體。
我問：「人生仲有啲乜嘢你好想擁有？」
她說：「我都有同好多好朋友分享過，假若今晚、明天就要離開呢個世界…大家都真係唔知㗎嘛，我回望一生，嗯…我教一對仔女唔好做壞人，我相信佢哋做得到，學業方面佢哋都差唔多搞掂，我自己想做嘅嘢亦做到、做緊，我大膽講句我無悔今生，期望活好當下。」
撰文：陳小芝
編輯：侯聖樺
攝影：馮凱宜