不想一生向錢看由讀商轉讀醫 牙醫陳澔賢為長者義診 遇數年無刷牙伯伯最心痛

「不想一世都在想賺錢！」35歲牙科醫生陳澔賢當年會考6A2B，本來修讀經濟與會計，卻在中六拔尖時選擇棄商讀醫，只因不想一生向錢看，盼未來的工作更具意義。十年後，他不單在診所治病，更走進院舍為長者義診，近日他接受《日日健康》專訪時分享，義診期間見過種種讓他震撼的畫面，當中有人多年未曾刷牙，讓他深感——「我們覺得每日刷牙是最基本的事，原來對他們來說很奢侈。」