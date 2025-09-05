不想一生向錢看由讀商轉讀醫 牙醫陳澔賢為長者義診 遇數年無刷牙伯伯最心痛
不想一生向錢看 由商轉醫
中學時期的陳澔賢讀書成績優異——會考考獲6A2B、升讀恆生商學書院，中六七修讀經濟、會計與商業，原以為前路已定，未來將投身商界，卻突然徹底改變方向。 這段時間，他開始對「成功」有不同的理解。「校長經常標榜有幾多學生攞幾多A、出咗幾多律師」，他卻對於這些「成功故事」感到沉悶，開始思考自己是否也要走同一條路。「不想一世都在想賺錢，想找些有趣的讀。」因此他在報大學時大膽轉軚，選擇更有意義的工作－行醫，最終成功在中六拔尖入讀港大牙醫學院，他笑言自己或因「表演慾強」才獲取錄。
做牙醫最需要溝通能力
牙醫需要「表演慾」？這聽來像句玩笑，陳澔賢解釋，牙醫除了醫學知識，更著重現場的溝通能力——他回憶當年入學面試時，考的不是生物化學知識，而是看你是否懂得跟人互動：「你不喜歡跟別人說話，做不到牙醫！」 他形容很多病人都害怕牙醫，甚至認為牙醫很惡，主因大多牙科療程在病人清醒情況下進行，「又鑽、又磨、又撬、又打針，很多人來見牙醫會好緊張、好恐懼，甚至坐低會震。」因此牙醫要一邊進行手術、一邊安撫病人情緒，考驗即場應對與溝通能力。
最被病人誤解的醫科
從醫十年，陳澔賢最深的感受是：「當你改變不到人，就要改變自己。」他坦言，牙科是一門最易被病人誤解的醫科，「牙科是人們的厭惡程度最高的一科！」不少人將牙醫與高收費、痛楚掛鈎，先入為主地抗拒甚至敵意。 有時候，這些誤解來得莫名其妙。「曾有人杜牙根後喉嚨痛，問ChatGPT後質疑我弄傷了她的鼻竇。」他苦笑說，行醫多年，最難處理的不是技術問題，而是病人的不信任。「你做的事病人未必理解，甚至可能怪責你。」但他學會放下，「如果你知道自己做的是對的，就不要內化那些質疑。」堅守專業底線，是他走下去的方式。
只做對病人最好的治療
多年行醫，他始終有一條底線：「不要做對病人無益處的治療。」他直言，不少人對牙科的不信任，正正源自部分醫生過度推銷：「當病人明明不需要，你卻游說他做；甚至做出 over treatment（不必要醫療），做完又衰，當然怨氣多。」 他強調，醫生的責任，是清晰解釋病情與選擇，而非說服對方當場落決定。最理想的狀態，是病人回家思考、比較、搵第二意見，甚至上網查GPT，最後由自己作出選擇，「當病人明白整個治療方案，自己願意接受，配合度自然會高。」
為被忽略的一群義診
自去年起，陳澔賢開始走進老人院舍義診。他笑言，這決定與其說是理想，不如說是一場「中年危機」。「每個男人都有兩條命，直到意識到自己只剩下一條。35歲那年我突然想，如果只得5年青春，是否還要每天重複相同的工作？」 他曾遇上一位長者，牙痛得難以進食，卻因收費太貴無力負擔，借故默默離開，這一幕令他無比心酸，也理解到即使收費再低，總有人無力負擔，甚至更多人會因為經濟問題，連診所門口也不敢入，於是他決定走出診所，走進院舍，走近那些平日從沒機會見牙醫的長者。
痛心伯伯數年沒刷牙
在一次院舍義診中，陳澔賢遇上一位伯伯，入住多年竟從未刷牙。對方因手部無力，無法自行清潔口腔，加上院舍人手緊張，根本無法兼顧：「有些院舍只有10個姑娘，卻要照顧過百名長者，要幫每人刷牙根本不可能。」 他坦言：「我們覺得每日刷牙是最基本的事，原來對他們來說很奢侈。」義診中他見過種種震撼畫面，不少長者口腔堆滿乾痰與結塊殘渣，牙齒嚴重鬆脫，用手一碰便掉。他們不是不痛，只是年紀大了，反應遲鈍，不懂求助，只能默默吃止痛藥捱過去。
爛牙的痛 不只是牙痛
「有的人真的會因為牙齒問題，憂鬱成病。」部分長者即使嚴重爛牙，仍堅稱「無問題」，只因自覺無力負擔治療，甚至覺得自己無資格求醫，長期下來影響情緒甚至導致抑鬱，可惜現時本地牙科資助範圍狹窄，他們唯有默默忍受。 正因如此，陳澔賢於2024年2月成立慈善機構為長者義診，他坦言個人力量始終有限，期望日後開設一間慈善診所，吸引更多志同道合的醫護人員與義工參與，並組成穩定團隊，到更多社區提供長遠支援，「當有人願意舉起旗幟，自會有人同行。」
