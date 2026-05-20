濕疹治療｜停用類固醇藥致濕疹大爆發 男子靠1款飲品逆轉爛面 皮膚脫胎換骨醫生拆解療效
廣告
濕疹反覆發作，每每叫患者痛不欲生。英國一名37歲男子從嬰兒時期便飽受濕疹折磨長達30年，早前因停用類固醇藥膏而引發嚴重過敏，導致全身長滿皮疹甚至一度短暫失明，被迫臥床7個月。他最終決心改變生活習慣，成功單靠2大飲食調整逆轉病情，皮膚狀態煥然一新。
飽受濕疹折磨30年 停用藥膏致短暫失明臥床
綜合英國傳媒報道，37歲的Luke Brown是一名表演者，自幼便飽受嚴重濕疹困擾。求學時期，他因皮膚不斷脫皮及佈滿傷口而被同學取笑。醫生曾處方類固醇藥膏協助控制病情，但實際作用仍然有限。
早前，Luke決定停用外用類固醇藥膏，未料卻引發嚴重過敏反應。他形容起初感覺如同臉頸嚴重曬傷，隨後皮疹迅速蔓延至全身，甚至波及雙眼導致暫時失明。病情最嚴重時，他一度臥床長達7個月，完全無法工作甚至穿衣，生活大受影響。
拆解逆轉濕疹2大飲食調整
臥床休養期間，Luke上網參考其他患者經驗，決定從日常飲食着手，最終憑藉以下2大改變成功改善皮膚問題：
1.嚴格戒斷麩質及減少游離糖
他全面戒食包含麵包、意粉、薄餅及啤酒在內的所有含麩質食物，同時大幅減少攝取游離糖。他發現只要嚴格遵守戒口原則，皮膚就會逐漸回復正常；若稍有鬆懈，數小時內便會感到皮膚發癢。
2.飲用發酵乳製品
除戒口，他亦開始定期飲用蘊含豐富益生菌的發酵乳飲料「克菲爾」（Kefir），透過改善腸道微生態來促進皮膚健康。
經過數個月的堅持，加上定期塗抹保濕霜及僅在發作時偶爾使用類固醇，Luke的皮膚狀況在夏末出現顯著好轉。當朋友再次見到他時，完全不敢相信眼前的他與以往判若兩人。
醫生指腸道與皮膚健康息息相關
全科醫生Dev Patel博士解釋，雖然改變飲食習慣未必能徹底根治濕疹，但減少攝取超加工食品及過量糖分，確實對人體整體健康大有益處；越來越多醫學研究證實，腸道微生態與皮膚健康息息相關。培養健康腸道環境如透過飲用含益生菌飲品，可有效減少體內發炎反應，從而紓緩濕疹症狀。
此外，Luke亦分享自身的抗病心得，指高溫、皮膚摩擦及壓力均是誘發濕疹的元兇。他認為濕疹絕對不止是單純的皮膚問題，而是心理、身體與腸道問題結合的結果，患者必須學會控制壓力水平，才能有效防止病情復發。