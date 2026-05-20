濕疹治療｜停用類固醇藥致濕疹大爆發 男子靠1款飲品逆轉爛面 皮膚脫胎換骨醫生拆解療效

濕疹反覆發作，每每叫患者痛不欲生。英國一名37歲男子從嬰兒時期便飽受濕疹折磨長達30年，早前因停用類固醇藥膏而引發嚴重過敏，導致全身長滿皮疹甚至一度短暫失明，被迫臥床7個月。他最終決心改變生活習慣，成功單靠2大飲食調整逆轉病情，皮膚狀態煥然一新。

