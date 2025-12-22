食物安全｜魚類3個位易有毒素重金屬 1個步驟重金屬即減40% 1種煮法鈉含量高年紀大避食

魚類含豐富營養，但台灣營養師張語希就提醒雖然食魚好處多，但某些部位如魚皮、魚頭及內臟，隨時暗藏重金屬、毒素與寄生蟲。此外，高溫油炸或紅燒等烹調手法亦會加重身體負擔。她特別列出食魚4大貼士，教大家如何揀得啱、食得好。

