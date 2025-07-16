養和夥滙豐推「樂活養和 Health EX」計劃 40歲+專屬健康管理方案
養和攜手滙豐推「樂活養和 Health EX」計劃
養和醫療集團首席醫療總監暨養和醫院副院長陳煥堂醫生表示，養和希望透過「樂活養和 Health EX」計劃，協助應對本港人口急劇老化，以及個別與生活方式有關的疾病病患率增加的情況。養和以跨專科模式全方位為在職以至退休人士打造個人化健康管理方案，鼓勵大家未雨綢繆及早儲備健康資本。是次透過與滙豐合作，期望協助更多人為自己及家人的健康人生奠定穩固基礎。
養和與滙豐此次攜手合作結合了醫療與財富管理專業，共同鼓勵大眾累積健康資本，成就家庭健康及財富目標。滙豐香港區卓越理財客戶策劃及戰略合作主管楊思敏女士表示：「是次合作主要針對滙豐中產或以上的客戶，他們大多肩負家庭重任。身為家庭經濟支柱，除了照顧自己，往往還需要同時照顧父母、子女及其他家庭成員。
陳煥堂續指，健康樂齡是世界衛生組織（世衛）應對人口老化的重點工作之一。養和家庭醫學及基層醫療的社區網絡位於筲箕灣、太古、北角、跑馬地和中環，期望每人每家都由一位家庭醫生守護，亦特設老人專科門診、精神健康門診等，致力全方位提倡健康樂齡概念。「樂活養和 Health EX」健康管理計劃鼓勵大家及早儲備健康資本，為健康樂齡打下堅實基礎，實現更充實自主、更長壽的人生。
三大理念引領 跨專科團隊打造專屬健康方案
「樂活養和 Health EX」秉持三大理念，務求全方位照顧參加者健康所需：
健康續航 EXtension
以現代醫療概念為健康續航，不只是增長壽命(lifespan)，更聚焦於延長健康周期(healthspan)，助參加者以壯健體魄活出優越健康的人生。
專屬健康管理 EXclusivity
個人化健康管理為計劃的主要核心，通過全面的體格分析，設計專屬健康管理策略，規劃無憂未來。
跨專科協作 深度交流 EXpertise
由醫生、物理治療師及營養師組成的跨專科團隊，會就健康分析作交流及提出專業建議，全方位鞏固健康，讓參加者更有魄力邁向新 高峰，達致身心靈富足。
為期一年的健康提升計劃由跨專科團隊主理，作為計劃的第一步，醫生會先根據參加 者的身體檢查報告進行全面評估，幫助了解自身健康狀況，並提供針對性建議。物理治療師將根據為參加者度身訂造的運動目標，重點提升肌肉力量、關節靈活度和骨骼 健康等;另外亦有營養諮詢，由營養師制定專屬的飲食調整策略，提供實用建議及餐單指引，助參加者逐步養成良好飲食習慣。及至即將完成計劃時，參加者會再次會見醫生，以總結健康管理進度，並提供進一步建議。