養和夥滙豐推「樂活養和 Health EX」計劃 40歲+專屬健康管理方案

養和醫療集團（養和）與滙豐攜手合作，透過養和全新推出的「樂活養和 Health EX」健康管理計劃，共同推動本地健康資本管理及健康樂齡發展。「樂活養和 Health EX」是專為40歲或以上人士而設的個人化健康管理計劃，由養和跨專科團隊透過醫生評估、營養諮詢和物理治療提供為期一年的全方位健康鞏固服務。

