AI診症｜長年刺痛腦霧無法確診 美國病人靠ChatGPT破解10年怪病 數個月內好轉

靠ChatGPT破解十年怪病！美國一名病人近日（2025年7月）在討論區Reddit分享其親身經歷，表示自己長年受不明病症困擾，歷經十多位專科醫生診治、接受脊椎磁力共振、電腦掃描、全套血液及萊姆病檢測，始終未能確診。最近他將病歷和化驗報告輸入人工智能工具ChatGPT，AI隨即推斷其病因可能與A1298C型MTHFR基因突變有關，該突變在美國約有7%至12%人群攜帶，經醫生驗證後展開針對性治療，患者的神經刺痛及「腦霧」等症狀明顯改善。

