DSE放榜2025｜16名狀元6成計劃留港讀醫 終極狀元冀從醫回饋社會
2025年香港中學文憑試（DSE）今日（16日）公布成績，今年共有16名考生考獲至少6科5**及公民科達標成為「DSE狀元」，為歷屆最多。其中一人更取得7科5**及數學延伸單元5**，成為繼2018年後再現的「終極狀元」。根據其升學意向，有10人計劃留港修讀醫科，佔狀元總數約六成。
6成狀元擬修讀醫科
中國婦女會中學王海博是今年「終極狀元」，在8科中取得16星佳績，他計劃在港修讀醫科，希望日後以醫術回饋社會，回應香港醫療人手短缺。
其他計劃留港讀醫的還包括：
- 鄧顯紀念中學王苑廷
- 皇仁書院濮愷俊
- 拔萃女書院黃穎姸
- 協恩中學何韋瑩
- 華英中學黃柏熹
- 英皇書院容卓言
- 喇沙書院陳博軒
- 聖保羅男女中學鄭曣載
- 保良局董玉娣中學黃泓智（擬讀中大環球醫學）
其中多名考生同為「超級狀元」，即考獲6科或以上5**。英皇書院容卓言熱愛吹奏口琴，盼運用醫學幫助他人；華英中學黃柏熹則因家人患病，立志從醫回饋家庭。
跨學科興趣者擬赴海外升學
除醫科外，亦有部分狀元選擇赴海外升學，主修不同學術領域。張祝珊英文中學邱博恩、聖保羅男女中學黃嘉揚及龔炘明均計劃赴劍橋大學，分別修讀自然科學及經濟；真光中學馮乙翹則計劃前往倫敦政治經濟學院修讀環保及可持續經濟學，冀日後返港推動環保政策。
大埔迦密柏雨中學的何恩程表示，正考慮留港讀醫或赴牛津大學修讀數學，仍未有定案，又指無論讀醫或數學，都是為了解決問題，期望從中獲得成就感。
獸醫夢源於童年喪寵
民生書院狀元李政則選擇另類醫療方向，打算報讀城市大學獸醫學，他指童年時飼養的寵物貓患病離世，啟發他萌生治療動物的志願，亦希望將興趣與職業結合。
狀元分布14間中學 考評局：大學收生成績豐收
考評局資料顯示，今年16名狀元來自14間中學，其中包括聖保羅男女中學3人，其他學校各有1人。另有33名考生在五個甲類科目考獲5**，成為「榜眼」。考評局秘書長魏向東表示，今年整體成績令人滿意，形容大學收生成績「大豐收」。他指出，「超級狀元」共10人，即考獲6科5**及公民科達標；而「終極狀元」則屬8科皆獲最佳成績，十分罕見。
圖片來源：香港電台