DSE放榜2025｜16名狀元6成計劃留港讀醫　終極狀元冀從醫回饋社會

2025年香港中學文憑試（DSE）今日（16日）公布成績，今年共有16名考生考獲至少6科5**及公民科達標成為「DSE狀元」，為歷屆最多。其中一人更取得7科5**及數學延伸單元5**，成為繼2018年後再現的「終極狀元」。根據其升學意向，有10人計劃留港修讀醫科，佔狀元總數約六成。

