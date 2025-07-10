DSE放榜2025｜調查：考生放榜壓力值創5年新高 憂經濟轉差、出路縮
考生壓力創6年新高 對未來感擔憂
調查於今年5月下旬至6月下旬期間進行，透過網上問卷訪問共1,456名中學生，當中包括490名應屆DSE考生。結果顯示，52.9%應屆考生評估自己壓力指數為7至10分（10為最高），較去年同類調查的41.7%上升逾一成，打破近年壓力趨緩的走勢。
至於中五準考生方面，57.1%同樣表示面對高壓，與去年相若，反映不論應屆或準考生均感受明顯壓力。調查亦顯示，六成考生升學目標為入讀大學學位課程，若未能於聯招獲派心儀科目，54.7%會考慮選讀自資副學位，其次為自資學士（39.6%）、邊工作邊進修（25.9%）、海外升學（18.8%）及內地升學（14.3%）。
在情緒狀況方面，考生以「擔心」（64.7%）及「迷惘」（54.5%）為主，但仍有44.5%表示對未來「期待」，維持一定的正面態度。
調查指出，48.2%應屆考生形容規劃升學及發展方向「十分困難」，為三年來新高。選科考慮方面，以「課程與個人興趣配合」（75.9%）、「考獲成績」（73.9%）及「經濟環境與就業前景」（57.3%）為三大主因，當中選擇「經濟環境與就業前景」者比去年上升近一成，反映在經濟不明朗及就業市場緊縮下，學生更關注畢業出路。
近兩成考慮報讀AI課程 盼跨學科應用
人工智能（AI）發展迅速，不少大學增設AI相關跨學科課程，調查顯示91.4%應屆考生有留意有關新課程，當中近兩成（19.8%）考慮報讀相關科目。
整體而言，94.1%中五及中六學生認為掌握AI知識對未來發展「非常重要」。學生對AI的期望集中於三方面：在感興趣領域應用AI工具（57.2%）、提升明辨與批判思維（52.5%）及加強創造力與人機協作能力（47.9%），反映學生看重AI應用與跨學科整合能力。
香港青年協會督導主任陳英杰指出，今年考生壓力回升，與社會經濟因素有關，學生普遍憂慮所選學科未來的就業出路，增添升學規劃的難度。他建議學生預早為不同放榜結果作出應變部署，以減輕不安情緒。
陳續指，學生普遍認為AI是未來職場關鍵能力，亦開始關注如何在自身興趣領域靈活應用AI。事實上，今年各大院校共新增14個AI跨學科課程，學生與學界均重視「AI+」能力的培養。他認為，AI世代關鍵在於能否活用AI與專業知識結合，培養跨學科思維。
本學年接逾8000宗求助個案
青協熱線「DSE 27771112」自去年9月至今年7月共接獲8,415宗求助個案，當中不少涉及情緒困擾及升學抉擇迷思：
- 有考生形容臨近DSE期間「邊溫書邊崩潰落淚」，以為考試結束可稍作喘息，卻因未放榜與親友關注壓力倍增，直言「人生彷彿只剩下DSE」。
- 有考生原欲報讀媒體設計科，因AI能自動生成文章與動畫，擔心未來就業空間愈趨狹窄，即使熱愛創意行業，仍難作抉擇。
- 另有家長坦言，子女積極研究AI與跨學科路向，自己卻缺乏相關知識，無法提供實質協助，擔心子女「誤選」但感力不從心。
青協加強放榜支援 助學生作好準備
為協助考生迎接放榜，青協「DSE 27771112」推出網上及實體版《放榜攻略》，今年特別加入AI相關課程及本地「AI+」學科資料，協助考生比較課程特點、制訂升學策略。
此外，該熱線及uTouch.hk網上輔導平台將於7月14日至19日期間延長服務時間，青協轄下6所青年空間（包括天悅、天耀、隆亨、將軍澳、茵怡及祥華）亦會於7月15日舉行「放榜打氣分享夜」，並於7月16日早上加開時段，提供即場升學諮詢及情緒支援，為考生及家長提供即時協助。