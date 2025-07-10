DSE放榜2025｜調查：考生放榜壓力值創5年新高　憂經濟轉差、出路縮

中學文憑試（DSE）即將放榜，香港青年協會昨日（10日）公布「DSE 2025升學規劃調查」結果，顯示應屆考生的心理壓力顯著上升，近五成三學生形容壓力屬高水平，創近5年新高。同時，近半人表示在升學規劃上遇到困難，情緒以「擔心」與「迷惘」為主，反映考生在升學決策過程中感到困擾。

