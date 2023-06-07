一舞傾城｜劇中夜之女人人感情跌宕 陳星妤爆與關楚耀再遇波折

無線娛樂新聞台報導：仲有個零星期就大結局嘅《一舞傾城》當中一眾女角嘅發展都令觀眾非常緊張，呢日 陳法蓉 姚子羚 蔡潔 莊思敏 莊思明 唐文龍 等就齊齊喺商場宣傳，仲齊齊玩估唇印遊戲，亦一齊合唱葉蒨文同鄭秀文合唱嘅主題曲《談情說愛》。