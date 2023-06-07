一舞傾城｜劇中夜之女人人感情跌宕 陳星妤爆與關楚耀再遇波折
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無線娛樂新聞台報導：仲有個零星期就大結局嘅《一舞傾城》當中一眾女角嘅發展都令觀眾非常緊張，呢日 陳法蓉 姚子羚 蔡潔 莊思敏 莊思明 唐文龍 等就齊齊喺商場宣傳，仲齊齊玩估唇印遊戲，亦一齊合唱葉蒨文同鄭秀文合唱嘅主題曲《談情說愛》。
而合作演苦命夫妻嘅唐文龍同陳法蓉，原來事前完全唔認識，就連面都未見過，不過佢哋咁好默奏原來都係靠首日合作嘅一個簡單對話，真係非常專業呀。而牽涉住三角感情關係嘅子羚同Jacky仲有楊明，呢日兩位女士就分享拍攝當時嘅趣事，阿楊仲爆自己日日被佢哋蝦呀。
同李嘉之間有大膽情慾場面嘅莊思敏，對日前因為尺度問題未能喺電視播出嘅片段流出，就話公開後自己都可以好好留低作紀念呀。
陳星妤同關楚耀之間嘅感情唔算順利，但係往後嘅發展一樣有問題，更加話呢個星期劇情會見到佢哋有好大波折呀。
網民點睇？
戲好睇、演員做得好，舊歌又好聽，每晚追。
真係好好睇，正！好野！
陈法蓉唐文龙🥳👍
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台