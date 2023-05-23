一舞傾城｜臥底子羚一敵九救陳星妤 橫掃休息室簡單過食生菜
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無線娛樂新聞台報導：喺《一舞傾城》入面扮演見習媽媽生嘅臥底Madam 姚子羚 為咗拯救因為未能賣出初夜而被找晦氣嘅 陳星妤 ，以一敵九同 莊鍶敏 帶頭嘅舞小姐大打出手，但係雖然話就話要面對成三個墟，不過呢9位惡過人嘅小姐就被子羚扮演嘅Michelle打到落花流水，似足佢舊作《鐵拳英雄》入面嘅金福妹一樣咁好身手呀。
雖然身手一流，不過子羚就話呢次打戲仲難搞過以往拍攝嘅劇集，因為非常擔心會誤傷各位嘅靚樣，要狠下毒手自己仲非常心痛呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台