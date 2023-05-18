一舞傾城｜老闆歡場花錢買愛情 小姐為愛甘歡場謀生
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無線娛樂新聞台報導：老手話歡場無真愛，夜總會當中嘅迎送笑顏都係建基於金錢買賣，賣笑營生嘅小姐，同買來片刻關懷慰寂嘅顧客老闆各取所需，統統就喺萬國城夜總會每一張枱同每間VIP房當中發生。
用錢買難以衡量嘅感情，但係感情又會不知不覺滋生，劇中角色一樣糾纏喺唔同嘅感情當中。闊少 關楚耀 一見 陳星妤 就豪錶當見面禮，之後仲直接表白。而身為佢中學同學嘅 高鈞賢 就喺夜總會相遇，仲慢慢發展出微妙感情。
同樣周旋喺 唔同男士之間嘅有Monica 蔡潔 ，為男朋友不惜投入風塵女郎行列，但係同 楊明 因為慢慢相處而逐漸曖昧。 就連見慣世面嘅沙律媽 陳法蓉 ，本來有老公 唐文龍，對方入獄20年一直守候。文凱玲 更對已經多次令佢心碎嘅騙子舊男友一直念念不忘，放相片喺銀包日夜思念，亦心甘命底一再「上當」。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台