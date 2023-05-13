一舞傾城丨莊鍶敏與陳法蓉鬥餐死 文凱玲演爛賭大齡舞女被「彈鐘」
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無線娛樂新聞台報導：王晶負責製作嘅電視劇《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，講述一班舞小姐喺夜總會打工嘅身世，好似陳法蓉做媽媽生就係等老公出獄；蔡潔為替男友籌錢打官司跑數，卻發現男友早有外遇。
呢次文凱玲演爛賭大齡舞女，成日被「彈鐘」，而莊鍶敏飾演魚旦媽，跟「沙津姐」陳法蓉係敵對關係，姚子羚飾演見習媽媽生Michelle，喺劇中好多人追，王晶指因為故事有黑社會線及販毒線，所以姚子羚有一個特別身份！
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TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台