一舞傾城｜陳星妤險被後父污辱 拍出堅驚真眼淚靠導演一招

無線娛樂新聞台報導：被譽為「萬國城最後一個處女」；扮演KK嘅 陳星妤 喺劇中因為家境問題而考慮加入做小姐，冇人性獸父 王俊棠 竟然連繼女都唔放過，趁佢瞓著一度掩嘴摸腰捽大脾，好在急急關頭有人拍門追債，KK先可以保住處子之身咋。