一舞傾城｜陳星妤險被後父污辱 拍出堅驚真眼淚靠導演一招
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無線娛樂新聞台報導：被譽為「萬國城最後一個處女」；扮演KK嘅 陳星妤 喺劇中因為家境問題而考慮加入做小姐，冇人性獸父 王俊棠 竟然連繼女都唔放過，趁佢瞓著一度掩嘴摸腰捽大脾，好在急急關頭有人拍門追債，KK先可以保住處子之身咋。
入行冇耐拍攝經驗唔算太多嘅Yvette，拍攝呢後情節時就明言唔容易，除咗要靠幻想之外仲有導演一直指導，令佢可以演出得更投入，仲靠一招令佢喊出真眼淚呀。
網民點睇？
講乜呀，口震震咁，個男担心過你哪，條女唔識做戲😑
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台