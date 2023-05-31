TVB大寶藏丨葉蒨文鄭秀文經典合唱女人心聲 《談情說愛》近期Hit爆…
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無線娛樂新聞台報導：TVB大寶藏丨葉蒨文鄭秀文經典合唱女人心聲 《談情說愛》近期Hit爆！
熱播劇《一舞傾城》不時播出葉蒨文同鄭秀文（Sammi）當年合唱嘅金曲《談情說愛》，令呢首歌近期Hit到不得了！Sammi於1997年接受《勁歌金曲》訪問時，指《談情說愛》係Sammi喜歡嘅歌曲之一，講述已婚女士同事業型女性對於愛情一啲唔同睇法，尤其愛侶墮入愛河就好似「賭注」咁，最後大家都唔知結局係圓滿定分開！?
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TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台