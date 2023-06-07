一舞傾城｜蔡潔唐文龍爆劇情發展 編劇化身賤爆渣男入形入格

無線娛樂新聞台報導：蔡潔 唐文龍 呢日同埋有份客串Money渣男男友嘅《一舞傾城》編劇 李梓樅 一齊接受電台訪問，講到劇集已經踏入結局篇，故事主人翁各有唔同遭遇，而蔡潔就提到繼續會同楊明發展，仲會因佢而受傷喎。