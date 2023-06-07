一舞傾城｜蔡潔唐文龍爆劇情發展 編劇化身賤爆渣男入形入格
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無線娛樂新聞台報導：蔡潔 唐文龍 呢日同埋有份客串Money渣男男友嘅《一舞傾城》編劇 李梓樅 一齊接受電台訪問，講到劇集已經踏入結局篇，故事主人翁各有唔同遭遇，而蔡潔就提到繼續會同楊明發展，仲會因佢而受傷喎。
至於出獄後同 陳法蓉 重逢嘅唐文龍，亦都話自己嘅角色發展有好大衝擊，同Monica嘅關係亦都唔太穩定呀。而編劇之餘仲演出渣男嘅李桿樅，就令唔少觀眾恨之入骨，呢日佢就提到不論寫也好演又好，都令自己吃足苦頭，仲被朋友笑佢本色演出呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台