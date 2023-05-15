獨家丨蔡潔險被李嘉強姦 肉搏發生血光之災
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無線娛樂新聞台報導：TVB新劇《一舞傾城》今晚首播，蔡潔飾演舞小姐Monica，佢係萬國城「當家第一頭牌」、樣靚身材正嘅「金魚」（即眼看手勿動），首集蔡潔險被李嘉強姦，蔡潔坦言拍攝前頗為緊張，呢個係考驗體力同精神雙重挑戰，佢笑言本身同李嘉認識，拍攝時更發生咗一段小插曲！？
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TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台