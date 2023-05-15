獨家丨蔡潔險被李嘉強姦 肉搏發生血光之災

無線娛樂新聞台報導：TVB新劇《一舞傾城》今晚首播，蔡潔飾演舞小姐Monica，佢係萬國城「當家第一頭牌」、樣靚身材正嘅「金魚」（即眼看手勿動），首集蔡潔險被李嘉強姦，蔡潔坦言拍攝前頗為緊張，呢個係考驗體力同精神雙重挑戰，佢笑言本身同李嘉認識，拍攝時更發生咗一段小插曲！？