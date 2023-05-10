一舞傾城｜萬國城靚女傾巢而出宣傳 新劇下周首播有笑有淚

一舞傾城｜萬國城靚女傾巢而出宣傳 新劇下周首播有笑有淚

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：以80年代香港夜總會作故事骨幹嘅新劇《一舞傾城》下星期一正式首播，呢日劇中「萬國城夜總會」嘅各式美女，就齊齊現身記者會宣傳，陳法蓉 姚子羚 蔡潔 莊鍶敏 莊思明 楊明 關楚耀 高鈞賢 陳星妤 鄺潔楹 傅嘉莉 呢日仲率先扮得靚靚爭妍鬥麗。

而Monica扮演嘅金牌媽媽生，就被子羚指好易帶領自己入戲，佢哋兩個仲話默契十足，有對方同場就事半功倍呀。不過日日都要盛裝打扮，雖然夠晒靚，但係就令佢哋換衫都換到有少少攰呀。

而醉駕事件之後首次公開現身宣傳嘅楊明，就話劇中雖然日日都被美女包圍，但係就因為佢哋太Sexy，所以都唔知望邊先好喇。至於同佢有唔少對手戲嘅蔡潔，就話拍攝時太多好笑事，呢日諗起都一直笑唔停呀。

而Kelly同Kevin原來就會有唔少瀲情場面，但係Kelly就話唔會尷尬，反而成日忍唔到笑喎。有錢人Kevin就話一圓夢想可以亂使錢，而Matthew扮廿歲出頭嘅小鮮肉，就話做足功夫準備喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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