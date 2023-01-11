丁子朗開關即衝韓國 見老友仿如相隔世紀
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事隔咗幾年之後防疫措施放寬，唔少朋友都急不及待即刻訂機票酒店出埠旅行，而呢日正拍攝新劇《奪命提示》開工嘅 丁子朗 ，早前就已經去完韓國充電，仲同已經好幾年冇見面嘅朋友見面呀。
丁丁仲話5日假期冇安排咩特別行程，只係同朋友一齊行吓街食吓嘢已經覺得非常滿足，仲話同自細認識嘅朋友見面好好Update大家近況傾偈，雖然對方係異性，不過實在係冇可能發展性情侶咁話喎。
平時多數都係演斯文角色嘅佢又話，喺新劇會扮演一個紀律部隊神秘小組嘅成員，不過細節同內容就守口如瓶喇。但係監製 文偉鴻 嘅作品不乏動作場面，丁丁就話有做好心理準備，亦都認為自己嘅表現會不過不失咁話呀。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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