丁文俊辦歌迷聚會A-Day重聚表演 《好聲音》戰友齊集講笑冇句真
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無線娛樂新聞台報導：早前參加《中年好聲音》有唔錯表現嘅 丁文俊 呢日舉行咗一個見面會同成百位Fans見面，除咗歌迷之外，呢日仲有 魏嘉信 何博文 羅金榮 顏志恒 曹敏寶 同 羅啟豪 一班戰友都齊齊現身捧場，而佢所屬嘅樂隊A-Day成員 戴偉 仲有 糖兄 仲齊齊上台表演呀。
話呢日非常夢幻嘅丁文俊，同當年好拍檔齊齊上台演出，就梗係百般滋味在心頭啦，大家仲話戥Angus非常高興，佢仲認為心情好似係再次出道一樣，更希望以後可以再喺更大嘅場地演出呀。
而成班一齊度過《中年》比賽嘅老友，呢日唔止打氣，不過就人人就咁帶疏蕉出現，做訪問仲你笑我我笑你，仲講到話人人準備咗唔同特技表演，唔係好朋友嘅話就真係開唔到呢啲玩笑喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台