丁文俊辦歌迷聚會A-Day重聚表演 《好聲音》戰友齊集講笑冇句真

無線娛樂新聞台報導：早前參加《中年好聲音》有唔錯表現嘅 丁文俊 呢日舉行咗一個見面會同成百位Fans見面，除咗歌迷之外，呢日仲有 魏嘉信 何博文 羅金榮 顏志恒 曹敏寶 同 羅啟豪 一班戰友都齊齊現身捧場，而佢所屬嘅樂隊A-Day成員 戴偉 仲有 糖兄 仲齊齊上台表演呀。