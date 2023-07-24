丁海寅難忘火車車廂內打鬥戲 孫錫久透露角色性格有轉變
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無線娛樂新聞台報導：由韓國男星丁海寅主演嘅電視影集，第一季口碑相當好，而第二季除咗會有原班人馬外，仲有新成員強勢加盟。呢日丁海寅就連同具教煥、孫錫久、金智賢、池珍熙等出席記者會造勢。
由於第一季大受觀眾歡迎，所以丁海寅話新一季自己都好大壓力。講到劇中最難忘嘅一場戲，丁海寅指一定係喺火車內嘅動作戲，因為體力同心理都同時受到考驗呀。
至於喺第一季亦正亦邪嘅孫錫久，透露喺新一季自己角色嘅性格會有少少改變。對於加盟呢套口碑超好嘅劇集，池珍熙話自己壓力好大，只係盡量唔表現出嚟咋！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台