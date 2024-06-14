「七魔女」姊妹團泰國瘋狂旅行 阿佘大曬美腿 Toby感性留言引網民熱議

泰國機場偶遇「七魔女」

最近，這群姊妹暫時拋開家庭瑣事，相約前往泰國進行一次熱鬧的旅行。雖然她們未有公開旅行的具體目的地，但有網民在泰國機場偶遇到她們，顯然她們選擇了泰國作為她們的遊樂場。

創意滿分的旅行短片

在她們共同製作的旅行短片中，一開始在香港機場的場景中，佘詩曼站在中間主導影片的拍攝。「跳出」取景框後，畫面轉到海灘欣賞日落的美景。「很少有靜止的時刻，我們可以放鬆並享受友誼的喜悅。短短的五天，讓我們創造的回憶會是永遠。友誼就像波濤洶湧的大海上穩定的錨，讓我們在最幸福的日子裡開懷大笑，就像我們深如大海的信任。這世界上沒有任何東西可以取代我們牽絆。當我們踏上這段瘋狂樂趣的旅程時，每一個瞬間都會珍惜。讓冒險開始吧！」Toby以英文留言。

網民發現「七魔女」缺一人

不過，有細心的網民發現，片中的「七魔女」其實獨欠文頌嫻，由另一友人頂上。文頌嫻在Toby的帖文下留言：「好正喎！但係邊個咁大膽取代文女個位置」，並配上「嬲」爆表情，相當搞笑。而阿佘也曬出一張戴著黑超的水著自拍照，從鏡面倒影可見，似乎正坐在池邊，游水兼曬太陽，玩得很盡興。