七魔女

「七魔女」姊妹團泰國瘋狂旅行 阿佘大曬美腿 Toby感性留言引網民熱議

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪（Toby）、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇及周家蔚組成的「七魔女」姊妹團，擁有十幾年堅固友誼，令人稱羨。這群女星除了佘詩曼外，近年都已陸續成為人母，家庭事業兩兼顧，各有忙碌。儘管如此，她們之間的感情依舊緊密，經常在重要節日聚集慶祝，並在社交平臺分享聚會的點滴。

泰國機場偶遇「七魔女」

最近，這群姊妹暫時拋開家庭瑣事，相約前往泰國進行一次熱鬧的旅行。雖然她們未有公開旅行的具體目的地，但有網民在泰國機場偶遇到她們，顯然她們選擇了泰國作為她們的遊樂場。

創意滿分的旅行短片

在她們共同製作的旅行短片中，一開始在香港機場的場景中，佘詩曼站在中間主導影片的拍攝。「跳出」取景框後，畫面轉到海灘欣賞日落的美景。「很少有靜止的時刻，我們可以放鬆並享受友誼的喜悅。短短的五天，讓我們創造的回憶會是永遠。友誼就像波濤洶湧的大海上穩定的錨，讓我們在最幸福的日子裡開懷大笑，就像我們深如大海的信任。這世界上沒有任何東西可以取代我們牽絆。當我們踏上這段瘋狂樂趣的旅程時，每一個瞬間都會珍惜。讓冒險開始吧！」Toby以英文留言。

網民發現「七魔女」缺一人

不過，有細心的網民發現，片中的「七魔女」其實獨欠文頌嫻，由另一友人頂上。文頌嫻在Toby的帖文下留言：「好正喎！但係邊個咁大膽取代文女個位置」，並配上「嬲」爆表情，相當搞笑。而阿佘也曬出一張戴著黑超的水著自拍照，從鏡面倒影可見，似乎正坐在池邊，游水兼曬太陽，玩得很盡興。

（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB

熱門文章

 