人氣AV女優涼森玲夢望感受台男魅力 小宵虎南公開擇偶條件
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無線娛樂新聞台報導：有「三上悠亞接班人」之稱嘅日本人氣AV女優小宵虎南及涼森玲夢，呢日去台灣出席宣傳活動，兩位女神以護士look晒誘人甫士現身，令fans大飽眼福！
涼森玲夢同小宵虎南首次到台灣，表示唔太了解台男特質，希望透過與fans互動，感受台男魅力多了解台男個性同特質，到時再考慮會否發展異地戀搵台男做另一半，小宵虎南更公開擇偶條件！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、劉德華、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台