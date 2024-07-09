《回到三國》第十一集爆點連連 韓良奸計敗露 劉備荊州大決定 諸葛亮智勝司馬信

諸葛亮失蹤引發連串搜尋

在最新一集的《回到三國》，劇情緊張刺激，韓良（李成昌飾）的陰謀逐漸浮出水面。他原本計劃與司馬信（馬國明飾）合作，但始終無法完全信任對方。「所以須小心考慮與他合作的事，並稱要事先知道司馬信的想法才進行計劃會較穩妥。」韓良的猜疑不斷加深，尤其在發現諸葛亮（林峯飾）失蹤後，他更是懷疑司馬信已對諸葛亮下毒手。

諸葛亮外出後音訊全無，劉備（李國麟飾）和其他人都非常擔心。韓良和馬裘（楊證樺飾）決定跟蹤司馬信，發現他鬼祟地走進草林，最終在一間小屋內發現了被綁的諸葛亮。「司馬信肆意虐待諸葛亮，把在地上沾滿沙泥的饅頭塞進諸葛亮口中。」這一幕讓韓良和馬裘大為震驚，但韓良擔心這是一個陷阱，因此選擇在外等待。

韓良計謀與真相大白

韓良的計劃最終敗露，他原本想殺害司馬信，以為這樣可以間接殺死諸葛亮。「韓良奸計敗露，但他只承認欲殺害司馬信，因他相信司馬信是加害於諸葛亮的兇手。」然而，諸葛亮出人意料地出現，揭露了他與司馬信之間的合作，這是一場精心策劃的戲劇，目的是為了引出韓良的真面目。最終，劉備決定不殺韓良，而是將他終身囚禁，考慮到他過去的功勞。

司馬信未來計劃與感情生活

劇情也涉及司馬信的個人生活和未來計劃。「司馬信傳短訊給妹妹司馬娟（樂瞳飾），表示要創一番大事業，要改變歷史。」此外，他與桑柔（楊蒨堯飾）的感情也有所發展，儘管他建議少見面以保持感情新鮮。此外，劉備的政治決策也是本集的重點，他被邀請接管荊州，這將對他的未來有重大影響。