《回到三國》激情熱血篇章 孫權斬角示決心 周瑜小喬江夏風波不斷

琴藝與武藝 都市傳奇

在《回到三國》第十七集中，劇情繼續緊張激烈。周瑜（陳展鵬飾）和諸葛亮（林峯飾）一同前往江夏，探查劉備（李國麟飾）的陣營。在新野村，他們發現當地百姓和孩子們都只認識諸葛亮，對周瑜卻毫無印象。此時，周瑜的妻子小喬（陳敏之飾）也來到江夏派發糧食，司馬信（馬國明飾）對小喬的美貌讚不絕口，令周瑜感到非常高興。

劉備和其他人得知周瑜琴藝出眾後，邀請他表演。魯肅更是讚揚周瑜的琴藝譽滿江東。小喬則表示想和周瑜一起合奏，兩人的表演贏得了眾人的一致好評。表演之後，周瑜和張飛（曾偉權飾）展開了一場武術切磋，最終不分勝負，彼此產生了深厚的友誼。晚宴時，小喬因為沒胃口而沒有進食，周瑜則親自下廚，從東吳帶來的鮮魚等食材為妻子烹調美食。

風波起 居室爭執

在整理房間時，桑柔（楊蒨堯飾）不慎將小喬的物品弄亂，遭到小喬的責罵。第二天，小喬發現自己的手鐲不見了，懷疑是桑柔在整理房間時偷走的。她當眾指責桑柔，要求搜查她的房間。此時，一位老婆婆將一枚手鐲送回，原來是在小喬派發的米糧中發現的。儘管手鐲找回，小喬仍堅持認為是桑柔所偷。諸葛亮則指出小喬奏琴時手上不似戴有手鐲，「否則不會有如行雲流水」，並請她戴上手鐲再次演奏，以證明他的觀點。

政治博弈 情勢多變

在政治方面，周瑜回到東吳後向孫權提議獨力抗曹，並說服眾臣支持。魯肅則向劉備通風報信，擔心消息外洩會激怒曹操。諸葛亮則提議要把消息流出，讓曹操知道。曹操得知後果然下令攻打劉備，視孫權為一個貪圖偏安的世家子。荀彧（蔣志光飾）則建議曹操做好東吳防線的準備。諸葛亮對周瑜使用激將法不成功，只好以工心計令曹操緊守東吳防線，劉備即可趁機加緊招兵練兵。孫權最終被逼答應結盟，局勢再次發生變化。