《回到三國》激戰篇：周瑜孫權心機戰 美人計與木牛流馬爭鋒

木牛流馬創新與爭議

在《回到三國》第二十一集中，劇情繼續緊張激烈。小喬（陳敏之飾）滿心歡喜地將自己為周瑜（陳展鵬飾）設計的披風草圖展示給他看，希望這披風能讓周瑜在戰場上更加威風。然而，孫權（敖嘉年飾）雖然表面上讚賞小喬的體貼，內心卻對此並不感冒。

月英（梁嘉琪飾）與諸葛亮（林峯飾）則忙於研製新型運輸工具「木牛流馬」，希望透過這種工具減少運送糧草的人力需求。周瑜在會議上提出運送糧草的困難，諸葛亮則回應說，「平日需二十人運送的糧草，現在一個人便可做到。」這種創新引起了周瑜的嫉妒和不滿，他甚至誓言要毀掉木牛流馬。

情節升級：救援與背叛

當諸葛亮和月英在銅鼓山試驗木牛流馬時，曹軍突然包圍了他們。在劉備（李國麟飾）的請求下，孫權派出哨兵進行救援。與此同時，周瑜卻因為諸葛亮的成功而感到威脅，不斷尋找藉口拖延救援。在危急時刻，月英決定為了不讓木牛流馬落入敵手，寧願將其焚毀。

華佗神奇手段與周瑜承諾

在逃亡過程中，月英的舊病復發，情況危急。幸好，司馬信（馬國明飾）遇見了華佗（蔡康年飾），並請求他救治月英。「華佗給月英施救後，月英果然甦醒過來。」周瑜見狀，送來補品並向諸葛亮保證不會再讓類似事情發生，試圖修復與諸葛亮的關係。

政治陰謀與家族恩怨

另一方面，孫權在一次酒宴中因忍受不了鄧松的挑釁，一時衝動下將其殺害。這一行為引起了一連串的政治風波。鄧松的長子鄧熙發現父親失蹤後，開始懷疑事情與周瑜有關，進而引發了一場尋找真相的過程。