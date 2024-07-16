《回到三國》孫權智勝司馬信 結盟之事懸而未決

孫權遊戲天地

在最新一集《回到三國》中，劉備已經準備好與東吳結盟的計劃，然而諸葛亮認為必須將抗曹盟主的位置讓給孫權，這樣才能獲得對方的同意。「外賓書函須經多個程序後才交到客曹尚書處，請劉備先回江夏等候。」東吳的客曹尚書助理如此回應。此外，劉琦為了父親辦百日祭，選擇了低調進行，但諸葛亮建議應該隆重舉行，以吸引東吳的重臣前來，從而為劉備創造與東吳接觸的機會。

當諸葛亮和司馬信在柴桑尋找孫權時，他們發現孫權正忙於投壺遊戲。司馬信挑戰孫權，最終兩人打成平手。隔日，孫權與司馬信繼續他們未完的比賽，結果仍是平手。「鋤Dee」遊戲引起了孫權的興趣，諸葛亮趁機強調結盟的好處，希望能說服孫權一舉擊敗曹操。然而，孫權並未明確表態，魯肅則送來禮物，暗示孫權對結盟持保留態度。

智慧與策略較量

司馬信認為孫權避免與兄長孫策相比，因此選擇逃避現實，專注於遊戲。「要讓孫權知道自己的才幹」，諸葛亮決定與孫權進行一場野戰遊戲，結果孫權展現出過人的智慧，贏得了比賽。孫權最終表示需要與眾臣商議結盟事宜，但魯肅擔心大部分重臣不願開戰。孫權召回周瑜參與商議，但由於河道問題，周瑜未能及時趕回。諸葛亮成功說服過半數大臣支持結盟，但孫權仍表示需要聽取周瑜的意見才能做出最終決定。