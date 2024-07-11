《回到三國》緊張劇情升級 曹操與劉備爭奪荊州 蔡夫人面臨選擇

連場大雨引發戰略轉變

在《回到三國》第十三集中，情節進一步升級，觀眾將見證一場關於權力和策略的激烈較量。範根自告奮勇成為荊州義師的前哨兵，向司馬信表達了歉意。韓良聽聞劉備與蔡夫人的襄陽叛軍交戰的消息後，計劃趁亂逃脫，並煽動其他囚犯一起越獄。在士兵的追捕下，韓良為了自保，不惜利用馬裘作為人盾，成功逃出生天。

月英對連日的大雨感到憂心，她祈求天降雨勿至東吳，諸葛亮因此領悟到一旦東吳水患，曹操將有機會調動兵力攻打劉備。荀彧得知後，建議曹操趁機攻取荊州。曹操隨即領兵直攻，劉備和諸葛亮面臨艱難的抉擇，不確定是該守還是攻。

民心惶惶 諸葛亮尋求突破

府內的家丁侍婢對曹操的殘忍聞風喪膽，司馬信則呼籲大家信任諸葛亮和劉備的智謀。甘夫人和糜夫人不顧疲憊，走訪寺廟為劉備祈福，桑柔則努力勸她們休息。司馬信焦急等待戰報，而桑柔的關心反讓他感到厭煩。

蔡夫人面臨艱難決定

面對曹操的強大壓力，蔡夫人的弟弟蔡瑁認為無勝算，劉琮也表現出極度恐慌，願意放棄荊州牧以求生存。「我們必須聯合抗曹！」蔡夫人在與劉備的會面後，決定組成聯軍。諸葛亮則安排蔡瑁防守西邊，劉琦領兵對抗曹軍。曹操自信滿滿，未料西邊戰事告急，急令增援。

韓良離間計與蔡夫人抉擇

韓良向曹操提出離間計，計劃瓦解劉備與蔡夫人的聯盟。「我們可以讓劉琮接任荊州牧，封妳為護國夫人。」韓良向蔡夫人透露，劉營內部有人暱稱她為「死八婆」，這讓蔡夫人憤怒，更堅決不與劉備合作。蔡瑁撤軍，諸葛亮猜測蔡夫人可能已與曹操達成協議。劉備和諸葛亮急忙前往請求蔡夫人回師，但她拒絕了。