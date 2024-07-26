《回到三國》第二十四集爆點全解析：曹操下令處斬司馬信 桑柔按摩技術獲讚賞

司馬信機智與曹操疑心

在最新一集《回到三國》中，劇情緊張刺激，曹操命令處斬司馬信，而周瑜則運用苦肉計，當眾打黃蓋，製造黃蓋投靠曹操的假象。龐統因與黃蓋一同得罪周瑜，無法繼續留在吳營，於是請求蔣幹引薦他給曹操。韓良對此感到可疑，認為龐統可能有不可告人的目的，於是對他進行拷問，最終將他打至昏迷。司馬信在被追問時，韓良威脅將責任推給他，司馬信無奈之下只能忍耐。

在一次偶然的會面中，司馬信與司馬懿及荀彧談起冀州的事，荀彧發現司馬信隱藏了自己的身世。曹操因此不再信任司馬信，決定將他處死。危急時刻，司馬信回想起周瑜的苦肉計和龐統的建議，向曹操提出了連環船的計劃。韓良不信其言，堅持要斬殺司馬信，幸好荀彧給了司馬信一次機會，讓他親自向曹操陳述計劃。「知道如所獻並非良策，他會死得更慘」，司馬信如此表示，曹操才決定聽取他的計劃。

桑柔按摩技巧與連環船計劃實施

曹操不僅對司馬信的連環船計劃感興趣，還因頭痛問題，讓桑柔為他按摩。桑柔的按摩技巧果然有效，曹操大為讚賞，甚至考慮將她調為自己的醫工。此外，司馬信負責連環船計劃的所有細節，從設計草圖到使用鐵鍊和木板將船隻連接。韓良在旁協助，希望借此立功。

前線戰略部署與赤壁之戰前夕

曹操安排軍事會議，決定誰將前往前線。韓良自告奮勇，希望能夠證明自己的能力。司馬信知道曹操在赤壁將遭遇挫敗，故意推薦韓良前往，以保護荀彧免於戰場的危險。與此同時，劉備、關羽和張飛齊聚一堂，談及戰後的計劃，展現出他們對未來的希望與決心。