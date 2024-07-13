《回到三國》劇情大逆轉 劉備逃亡成功 曹操氣結 蔡夫人野心暴露 疫情爆發村民苦不堪言

劉備擔憂百姓 疫情肆虐新野村

在最新一集的《回到三國》，劉備（李國麟飾）在新野村成功逃脫曹操（羅樂林飾）的追捕，令曹操大為光火。韓良（李成昌飾）向曹操分析，劉備已經處於困境，但建議暫時不急於消滅他，而是先佔領荊州。此時，曹操遇見蔡夫人（韓馬利飾）和她的兒子，蔡夫人原以為趕走劉備後可以安享太平，卻不料曹操安排她們繼續過著奢華的生活，不必操心政事。

劉琦（胡諾言飾）將劉備安置在江夏邊境，但張飛（曾偉權飾）評價該地荒蕪，土地貧瘠。「先前要安排義師先與蔡夫人開戰，再避過曹操軍隊南下，江夏軍民已疲於奔命，處處頹垣敗瓦，除了邊境，已無他處可選。」劉備對於帶領百姓過著艱苦的生活感到自責，諸葛亮（林峯飾）則建議將村子命名為新野村，以團結村民。劉備發現村民生活條件極差，屋頂漏水，農地難耕，但村民並不怪罪他，他卻無法自我原諒。

蔡夫人野心被揭 曹操計劃暗殺

蔡夫人與夏侯惇（羅莽飾）的關係曝光，她不僅與夏侯家有深厚的關係，還與朝中不少重臣及州牧關係良好。「蔡夫人暴露了她的野心，令曹操動殺機。」荀彧（蔣志光飾）建議在蔡夫人母子前往見皇上的途中下手，使二人表面上死於劫殺。劉琦得知此事後，擔心自己也會被曹操所不容，考慮向曹操投降，但關羽（歐瑞偉飾）和張飛堅決反對。劉備則認為為了百姓的福祉，不得不降。

疫情爆發 豬瘟成為關鍵

村中突然爆發疫情，數百人患病，數十人死亡，連關羽也病倒了。劉備命令大家迅速找出病源。諸葛亮、司馬信（馬國明飾）和醫公長戴上防護巾調查疫情，但對病源仍無頭緒。「諸葛亮意志消沉，借酒澆愁，自知打不過曹操，覺得令所有人來江夏等死，全是他的錯。」最終，司馬信和桑柔（楊蒨堯飾）在每日疫情報告中發現豬農染病人數最多，決定深入了解。他們發現豬瘟可能是疫情的源頭，最終決定將病死豬隻銷毀，切斷病源。