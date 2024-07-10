《回到三國》爭奪荊州牧位戲碼緊張 劉備堅持仁義不接受偽造遺囑 蔡夫人威脅開戰

劉備拒絕接受偽造遺囑 維護荊州正義

在《回到三國》第十二集中，荊州的權力鬥爭達到白熱化階段。劉表病逝後，蔡夫人企圖通過偽造遺囑讓劉琮繼承荊州牧位，但劉備堅持以仁義為行事準則，拒絕接受。蔡夫人的野心引起了眾人的警惕，劉備與諸葛亮等人則積極為大公子劉琦鞏固權力。

劉表逝世後，蔡夫人立即出手，試圖通過偽造的遺囑安排劉琮繼任。然而，劉備在得知真相後堅決拒絕，他表示「除了劉備(李國麟)，沒有人可駕馭當前局面，否則荊州會敗於蔡夫人(韓馬利)手上」。此外，他還強調自己一直以「仁義之師」四字為行事原則，不願做出違背道德的決定。

蔡夫人不擇手段 策劃威脅與欺詐

蔡夫人的野心不僅止於偽造遺囑，她還試圖通過威脅劉備來達到自己的目的。司馬信(馬國明)擔心蔡夫人會搶奪荊州牧之位，上演一幕「溏心風暴」。面對這種情況，劉備與諸葛亮決定不見蔡夫人，希望藉此讓她知難而退。

荊州人民選擇 與劉備共同維護正義

在劉備和諸葛亮的努力下，荊州的軍政界勢力和人民開始認識到大公子劉琦是合理的接任人選。劉備通過廣泛宣傳倫常正統，長幼有序的觀念，逐步獲得了民眾的支持和擁護。這一系列行動不僅鞏固了劉琦的地位，也讓蔡夫人的陰謀暴露無遺。

司馬信與桑柔微妙關係 揭示人性複雜

在這場權力鬥爭的背後，司馬信和桑柔(楊蒨堯)之間的關係也逐漸浮出水面。儘管桑柔對司馬信有著深厚的感情，司馬信卻對她的獻殷勤感到厭煩。這段關係的發展揭示了人性的複雜和多變，也為整個故事增添了更多人文深度。