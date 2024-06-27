《回到三國》第三集爆點全解析 劉備三顧草廬終感動諸葛亮 韓良陰謀逐步浮現

諸葛亮智謀與劉備誠意

在最新一集的《回到三國》，馬國明飾演的司馬信帶領李國麟飾演的劉備以及關張三人前往草廬尋找林峯飾演的諸葛亮。不料到達時，諸葛亮並不在家，劉備只得在門外等待。司馬信後來得知諸葛亮與妻子月英回孃家，預計初二回來。於是，司馬信立刻將這消息告知劉備，希望他能再次前來。

初二當天，司馬信擔心諸葛亮外出賞菊，可能錯過與劉備的會面，因此特地前往草廬與諸葛亮共飲。諸葛亮在酒後小憩，劉備到來時見他正在休息，選擇不打擾，耐心等待。這份誠意最終打動了諸葛亮，他醒來後與劉備深談天下大勢，並決定協助劉備。諸葛亮也感謝州平和廣元的幫助，並邀請他們成為自己的謀士。

司馬信失望與韓良計謀

另一方面，司馬信因為諸葛亮聘用州平和廣元為謀士而感到失望。在酒館中，司馬信大發牢騷，被韓良聽見後，韓良讚賞司馬信是人才，並提出聘他為謀士，希望能幫他出一口氣。司馬信決定帶著範根一同前往，誓言讓諸葛亮後悔。韓良的居心不良逐漸顯露，他故意提拔諸葛亮，期待他日無法交出功績時的失敗。

劉備軍戰略討論與諸葛亮冷靜

在討論軍情時，劉備指出曹軍正在鄴城訓練水師，可能準備南下。眾人期待諸葛亮的對策，但諸葛亮表示需要先全面了解軍情，才能制定計劃。韓良則提議派間諜假傳消息，試圖讓孫權制衡曹軍，但諸葛亮對此沒有明顯反應，司馬信則在旁暗自評價。