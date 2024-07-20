《回到三國》諸葛亮巧借箭孔明智勝曹操 周瑜嫉妒心火爆

戰略與情感交織 劉備與孫權商議戰事

在最新一集《回到三國》中，諸葛亮（林峯飾）和司馬信（馬國明飾）前往拜訪周瑜（陳展鵬飾），商討軍事策略。周瑜將軍事情報交給諸葛亮，希望他能做好準備。此時，劉備（李國麟飾）則是急忙去見家人，而司馬信則在花園意外遇見了阿斗，卻沒有看到桑柔。司馬信對桑柔的情感仍未平息，他對甘夫人（簡慕華飾）表示，他原以為時間能沖淡一切，但現在看來並非如此。「甘夫人指桑柔是個重情的女子，司馬信不知如何補救，甘夫人只慨嘆，指他既懂內疚，何必當初。」

在會議中，司馬信因思念桑柔而心神不寧，劉備則命令州平前往益州購買木材製作戰船。司馬信在街上偶然聽到熟悉的音樂，發現原來是六藝會館的表演，他在人群中看到了桑柔，她的傷心讓他更加自責。司馬信決定自己前往益州，希望能讓桑柔回到自己身邊。諸葛亮看到司馬信的改變，對他的負責態度表示肯定。

智取十萬箭 諸葛亮計謀成功

周瑜在練習射箭時，發現箭矢因浸水而發霉，他要求諸葛亮在一個月內製作十萬支箭。諸葛亮向劉備表示，這是周瑜故意設下的難題，但他們必須完成任務。關羽（歐瑞偉飾）和張飛（曾偉權飾）在益州發現購買的箭矢不適合水戰，這讓劉備非常擔心。司馬信在益州得到了竹蔗的靈感，想到了草船借箭的計謀，立即通知劉備。諸葛亮在霧中指揮草船，成功向曹操（羅樂林飾）借到十萬支箭。

周瑜嫉妒無法自拔 孫權決定開戰

曹操被騙後極為氣憤，周瑜對諸葛亮的成功感到不滿。孫權（敖嘉年飾）決定與曹操開戰，選擇赤壁作為戰場。在戰略會議上，孫權表現出對諸葛亮的高度評價，這讓周瑜的嫉妒心更加強烈。孫權向母親表示，他希望超越兄長，並認為與諸葛亮等人玩鋤Dee有助於訓練軍事策略。