《回到三國》第五集爆發：諸葛亮領軍對抗曹操 軍心士氣高昂 劉備決策壓力山大

曹操野心勃勃 諸葛亮智斗南征

在最新一集的《回到三國》中，劇情緊張刺激，諸葛亮（林峯飾）和韓良（李成昌飾）的對峙成為焦點。韓良突然搬回東廂，並在翰林堂重新佈置，引起了不少關注。儘管如此，諸葛亮並未與韓良爭議，保持了其一貫的冷靜。此外，司馬信（馬國明飾）見到偶像處於不利地位，卻沒有預期中的開心，顯示出對諸葛亮的深厚情誼。

曹操（羅樂林飾）與眾將領及軍師商議軍情，他已雄霸北方，誓要南取荊州、益州及江東，統一南北，自比秦始皇。面對如此強敵，諸葛亮被迫遷至西廂，劉備（李國麟飾）親自安撫他，並詢問對陣營兵力的看法。「諸葛亮建議招募新兵三千，劉備有點愕然。」最終，劉備與兩位義弟關羽（歐瑞偉飾）及張飛（曾偉權飾）商議後，決定僅招募士兵一千，但在諸葛亮的堅持下，劉備被說服招募新兵三千。

軍事策略與內部糾葛

諸葛亮研究軍隊陣形時，月英（梁嘉琪飾）端來花茶，一同研究戰術。「月英想起西域典冊記載馬其頓兵團的方陣百戰百勝。」趙子龍（張松枝飾）訓練新兵四個時辰後，建議讓士兵休息，但諸葛亮考慮到即將到來的大雨，堅持繼續訓練。同時，曹操決定派夏侯惇（羅莽飾）領兵十萬攻佔博望城，意圖取得新野，韓良則將此舉歸咎於招兵惹怒了曹操。

劉備決策困境與士兵忠誠

面對複雜的局勢，劉備向劉表（劉江飾）借兵，卻遭蔡夫人（韓馬利飾）刁難。「劉備雖能見劉表，但劉表正大病中，表示一切交由蔡夫人處理，劉備無奈。」在決策上感到寢食難安的劉備，最終決定派諸葛亮統領大軍，關羽和張飛表示會無條件支持諸葛亮的決策。軍營內，孫坤（鄭家生飾）及其他士兵對諸葛亮的決定表示懷疑，但在關羽和張飛的帶領下，全軍最終誓死聽命於諸葛亮，士氣高昂。