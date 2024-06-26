《回到三國》第二集爆笑登場 司馬信遇諸葛亮 熊貓白羆成亮點
範根帶領司馬信回到自己的家中，在臥龍村，並建議他先洗澡，給了他一塊看起來不太乾淨的皁角。司馬信使用後感到非常不適。晚餐時，司馬信吃下一塊肉，原本覺得味道不錯，直到範根透露那是什麼肉後，他嚇得立刻吐了出來。
《回到三國》劇情： 馬國明透過短訊跨時空聯絡細妹
深夜，思鄉之情油然而生，司馬信拿出手機，想看看妹妹司馬娟（樂瞳飾）發來的短訊，卻發現無法回覆。此時，劉琮的士兵即將進駐臥龍村，村長（陳狄克飾）召集村民商討對策。士兵們以駐守為名實則搶掠，村民們擔憂豐收的糧食將被掠走。在眾人議論紛紛時，諸葛亮（林峯飾）登場，村長希望能依靠他出主意。司馬信自信滿滿地提出自己的計劃，但諸葛亮指出其計劃行不通，並指出了其中的問題。
偶像前失態 司馬信故作熟稔
諸葛亮建議村民先回家休息，再集思廣益。司馬信在得知眼前的是他的偶像「臥龍先生」後，激動地上前與諸葛亮握手，卻因使用現代語言讓諸葛亮摸不著頭腦。此外，範根和村民將糧食搬到祠堂，原來這一切都在諸葛亮的計劃之中。
大禮之日 司馬信見未婚妻月英
司馬信帶著酒拜訪諸葛亮，發現諸葛亮正在與朋友討論政局。司馬信試圖用在三國遊戲中學到的策略參與討論，卻被對方一臉困惑。後來，司馬信協助運送聘禮，途中發現橋梁已斷，他想出了解決辦法，確保禮物及時送達。在此過程中，他首次見到諸葛亮的未婚妻黃月英（梁嘉琪飾），對她平凡的外貌和虛弱的身體感到意外，認為她不配做諸葛亮的妻子。
月英自卑 諸葛亮讚賞其內在美
諸葛亮得知司馬信的幫助後向他道謝。「月英自卑 不配夫君」，司馬信在諸葛亮面前批評月英，但諸葛亮表示不在乎外貌，重視內在。司馬信的言論讓諸葛亮不悅，拒絕繼續討論。諸葛亮的婚禮當天，司馬信因自己的建議而自責，月英則因自卑感到更加沮喪。諸葛亮則讚賞月英的內在美，稱她為不可多得的醇酒，月英對此感激不已。
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