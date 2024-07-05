《回到三國》劇情大逆轉 桑柔情網深陷 諸葛亮拒納妾 挽回愛妻情深款款

諸葛亮堅持與愛情考驗

在最新一集《回到三國》中，劇情發展引人入勝。林峯飾演的諸葛亮堅決拒絕納妾，令李國麟飾演的劉備感到意外。原來諸葛亮曾經許下承諾，「永不納妾」。梁嘉琪飾演的月英因自覺配不上諸葛亮而留下自休書出走，諸葛亮為尋找她請假數天，卻未能找到她的蹤影。

歐瑞偉和曾偉權分別飾演的關羽和張飛對諸葛亮的行為感到不解，認為他忽略了軍事大事。而李綺雯飾演的巧蓮透露，月英是為了諸葛亮與糜玉的婚事才選擇離開，這讓關羽和張飛更加驚訝。諸葛亮最終在田野間找到月英，她表示不想成為諸葛亮的負擔，但諸葛亮卻深情地表示，沒有月英在身邊，他感到無依無靠，「像沒了依靠一樣，他只願月英回到他身邊」。

司馬信計謀與情感糾葛

諸葛亮因妻子身體不佳，提出辭職以便在清幽之地照顧她。張飛懷疑諸葛亮可能會為蔡夫人效力，但諸葛亮堅稱自己一直忠誠，「卻未能予人十足信心」。劉備自責，並透露納妾是司馬信的建議。諸葛亮對司馬信表示不滿，認為司馬信的建議幾乎毀了他的家庭，「是大錯特錯」。

司馬信另一面與文化交流

在六藝會館，司馬信發現了一位琴藝出眾的美女漪妮，並用香港的中英流行曲吸引了她的注意。他們之間的互動充滿了曖昧，司馬信更向漪妮唱出「你永遠在我心裏」，贏得了她的歡心。此外，司馬信在花燈會上向桑柔表達了情感，並在許願紙上寫下「我要發達」，暗示想與桑柔發展成戀人關係。

遊戲與現實交錯

司馬信在酒後把諸葛亮贈送的夜明珠給了範根，並計劃在回香港後不再使用諸葛亮作為攻擊手。他收到妹妹的短訊，提醒他即將可以回到香港。在未來十天，他打算盡情享樂，然後回到香港繼續他的生活。