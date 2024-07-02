《回到三國》第六集爆點全解析 劉備修改規條救月英 諸葛亮智勝曹軍引發連串驚喜

諸葛亮智計救夏侯惇 張飛關羽表忠心

在最新一集的《回到三國》，諸葛亮（林峯飾）帶領的軍隊大敗曹軍，令人矚目。司馬信（馬國明飾）在戰後才得知勝訊，而劉備（李國麟飾）則親自迎接諸葛亮及眾將領回師。諸葛亮對於劉備的關心深受感動。「諸葛亮為劉備關心下屬安危而感動。」

諸葛亮為了誘敵成功，不惜欺瞞同袍，事後向眾人道歉。張飛（曾偉權飾）對諸葛亮的計策佩服至極，並向他賠罪。關羽（歐瑞偉飾）和張飛表明將來絕不質疑諸葛亮的命令。韓良（李成昌飾）則提出兵器短缺的問題，劉備答應稍後討論，並計劃為軍隊舉辦慰勞宴。

月英病重 劉備破例救愛妻

諸葛亮發現妻子月英（梁嘉琪飾）病情嚴重，巧蓮（李綺雯飾）告知她一直隱痛助夫。諸葛雲自責未能照顧好月英，決定請王長史求助醫公長。韓良指出這違反規條，但劉備最終修改規條，允許醫公長治療月英。「劉備把規條修改，讓醫公長專責診治劉備一家外，也照料月英的健康。」

曹操處理戰敗後果 夏侯惇免於死刑

曹操（羅樂林飾）面對戰敗，雖然不忍處罰夏侯惇（羅莽飾），但為了顯示威嚴，決定處決未能以死諫的副將。此舉顯示了曹操處理失敗的決斷。

桑柔追求愛情 自由選擇婚姻

桑柔（楊蒨堯飾）對自由戀愛充滿憧憬，司馬信（馬國明飾）支持她的看法，認為應該自由選擇伴侶。甘夫人（簡慕華飾）和糜夫人（羅泳嫻飾）為桑柔尋找良緣，最終許配給有才學且品行端正的子謙（高鈞賢飾）。司馬信通過多種方式考察子謙，確認他是值得託付終身的好男人，促使桑柔決定出嫁。