《回到三國》劇情高潮迭起 劉備決定撤離新野 關羽受傷戰況激烈

徐庶內心掙扎與智慧建議

在電視劇《回到三國》的第十四集中，劇情緊張刺激，觀眾目不轉睛。劉備帶領民眾渡過江河，而曹操的大軍則緊追不捨，直逼新野。在一場激烈的戰鬥中，關羽（由歐瑞偉飾演）與夏侯惇（由羅莽飾演）展開對決，夏侯惇似乎洞悉了關羽的弱點，不斷攻擊他的左肩。「關羽受傷，並將守軍退到新野城外一百里，形勢嚴峻」，劉備（由李國麟飾演）下令全軍死守新野。

曹操（由羅樂林飾演）派出特使徐庶（由趙永洪飾演）前往見劉備。徐庶曾是劉備的謀士，但因曹操威脅其母的生命，被迫轉投曹營。「徐庶感激劉備讓他離開，但他在曹營一直不肯為曹操出謀獻策」。他本來是來勸劉備投降的，卻私下勸劉備撤離新野，並分析形勢，告訴劉備「歸降如同羊入虎口，但若與曹軍交戰，則難逃一敗，所以劉備不能降也不能戰」。

諸葛亮內心掙扎與決定

諸葛亮（由林峯飾演）在家丁侍婢的追問下感到壓力山大，他自責因「婦人之仁」放過韓良，導致戰局不利。「月英（由梁嘉琪飾演）勸解夫君，指錯的是韓良」。在妻子的鼓勵下，諸葛亮決定撤離新野，重整旗鼓，再戰曹操。他們計劃逃往江夏，因為那裡地勢險要，易於防守。

劉備艱難決定與民眾支持

劉備最終決定帶領民眾渡江，並公開向民眾道歉，但民眾紛紛表示支持他的決定。撤離過程中，隊伍分成三隊，關羽、張飛及趙子龍（由張松枝飾演）負責抵禦曹軍的追擊。「曹操知道劉備繞道，取崎嶇山路，荀彧（由蔣志光飾演）提議他化整為零，把軍隊分成多隊精兵追截」。在逃亡過程中，糜夫人（由羅泳嫻飾演）為了保護阿斗，壯烈犧牲。

重逢與未來希望

最後，劉備與其部隊在江夏會合，儘管士兵和百姓傷亡慘重，但他們仍然堅持抵抗。甘夫人（由簡慕華飾演）向劉備報告糜夫人的死訊，並請求劉備尋找桑柔（由楊蒨堯飾演）。桑柔在見到司馬信後昏倒，醒來後要求司馬信再次為她唱情歌，象徵著他們之間未完的情感和未來的希望。