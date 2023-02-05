上戶彩為麵店拍新廣告 滋味表情睇見流口水

無線娛樂新聞台報導：上年7月成為麵店代言人嘅 上戶彩 近日又為麵店拍攝新一輯廣告喇，睇佢食得咁滋味，真係睇睇吓都會有少少餓呀。而自爆係麵痴嘅佢，仲話知道又要拍廣告竟然係非常開心，事關可以狂食到夠為止咁話呀。