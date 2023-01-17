[獨家]《下流上車族》齊聚團年慶功 車總祝芊芊早日擺脫魔音
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無線娛樂新聞台報導：去年底播出嘅《下流上車族》因為題材貼地，加上演員嘅傾力演出同新鮮組合，最終成為今年台慶頒獎禮嘅大贏家，成為最佳劇集之餘 江美儀 同 鄧智堅 亦分得奪得視后同最佳男配角，呢日車家同哈比族就約埋一齊團年兼慶功喇，仲預祝兔年繼續旺呀。
車總 林敏聰 同車太 江美儀 就希望大家新年身體健康、橫財就手喇。而喺頒獎禮兔氣揚眉嘅視后美儀姐，仲話要趁新年假期好好休息去旅行放鬆呀。至於同樣因為芊芊一角而成為飛躍進步女藝員嘅 郭柏姸 ，就被Daddy祝福佢新一年要擺脫魔音，唔使搞到中年先有好聲音喎。
哈比族嘅幾位喺劇中功利計較，不過演出一樣功不可沒，堅堅 關曜儁 同 林穎彤 佢哋仲話因為劇集多咗唔少工作機會，所以佢哋都話非常開心劇集有好成績喇。
呢日佢哋到訪食店拍攝賀年專輯，就連老闆羅先生同美食家康爺都一樣係《下流》Fans，仲因為佢哋到訪而特別安排精緻菜色招呼大家呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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