[獨家]《下流上車族》齊聚團年慶功 車總祝芊芊早日擺脫魔音

無線娛樂新聞台報導：去年底播出嘅《下流上車族》因為題材貼地，加上演員嘅傾力演出同新鮮組合，最終成為今年台慶頒獎禮嘅大贏家，成為最佳劇集之餘 江美儀 同 鄧智堅 亦分得奪得視后同最佳男配角，呢日車家同哈比族就約埋一齊團年兼慶功喇，仲預祝兔年繼續旺呀。