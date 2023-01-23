車氏團圓賀歲飯丨車家與哈比族開心賀歲 江美儀爆羅毓儀被嫌棄

無線娛樂新聞台報導：年初二繼續恭喜大家八面伶儱、財源廣進，而車氏一家同哈比族就陪大家一齊食開年飯喇！喺「萬千星輝頒獎禮典禮2022」中，劇集《下流上車族》有非常好嘅成績，呢日佢哋再次聚埋一齊，除咗同大家拜年食開年飯外，當然都有分享下劇內劇外嘅趣事啦！