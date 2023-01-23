車氏團圓賀歲飯丨車家與哈比族開心賀歲 江美儀爆羅毓儀被嫌棄
拍完劇之後大家就各有各忙，林敏驄笑言兩個女郭柏姸、羅毓儀同老婆江美儀更加係忙到聯絡唔到，而哈比族一家鄧智堅、林穎彤、關曜儁就唔想聯絡都見到，證明好有緣份。問到車氏兩公婆點評價兩個女？驄哥即刻話佢哋而家因為爆紅，所以睇少眼都唔得，而美儀姐就話佢哋社交平台嘅相同片，少咗兩個女出現就會少咗好多like。
驄哥同美儀姐出名轉數快，不過郭柏妍同羅毓儀就直言即使同兩位前輩拍完劇，自己嘅轉數都冇增長，郭柏姸仲話老竇林敏驄次次出招都唔同，所以自己都唔係每次都可以接到對方嘅招數呀。食飯期間，美儀姐就爆細女羅毓儀一單笑料，佢話有次羅毓儀嘅真．媽媽就疑似頂唔順羅毓儀太煩，所以就同個女講：「你咁煩不如我賣你畀江美儀啦！」羅毓儀聽完之後尷尬大笑，主持鄭洐峰問到佢性格係咪真係咁煩？羅毓儀解釋自己喺屋企係非常依賴媽媽，所以對方先會咁樣講呀。
對於觀眾指驄哥同智堅嘅火花相當好睇，智堅就話多得驄哥畀位佢，又指劇中對方每次都用高踭鞋打佢，都係真打冇NG，而林穎彤就爆其實驄哥好溫柔，每次拍完掉高踭鞋之後，cut機後都會問返佢有冇受傷。
訪問入面佢哋各自分享拍攝趣事，點知驄哥突然指住細女羅毓儀，仲話演員入面佢係最專業，大家當然會問點解啦，驄哥即話：「佢真食！由於時間關係佢已經食晒！」之後仲同羅毓儀講食得多都唔會長高嘅，非常搞笑。
而被封魔音嘅郭柏姸，全程好少出聲，佢笑言怕自己開口會震散頭家所以先講少啲嘢，問到佢會唔會認真考慮跟驄哥學唱歌？郭柏姸就指之前聽到驄哥會寫一首《魔性大發》畀自己，點知驄哥一聽到，即刻叫郭柏姸跟身為歌手林穎彤學唱歌，仲笑言自己終於可以甩難。
主持鄭洐峰亦同佢哋玩二選一遊戲，當中問到「《下流》拍新版本，會想拍電影版前傳？定係音樂劇版？」、「續集要飛走一個角色，會飛走車太定Emma婆婆」呢啲超難答問題，想知佢哋點揀？Click入去睇片啦！
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