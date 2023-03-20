獨家丨關曜儁Twinkle榮升父母 愛女Lorraine可愛樣曝光
呢日我哋就直擊呢對新手父母同囡囡出院，對於首次做父母，佢哋都相當興奮。Twinkle成個分娩過程Leo都陪伴在則，Leo話由於未婚妻Twinkle一早講過唔畀佢望住BB出世，所以即使當下醫生同佢講BB個頭出咗嚟，佢嘅視線都唔敢望開Twinkle，淨係全程幫未婚妻打氣。
Leo話當聽到BB喊聲，再見到護士將BB擺喺Twinkle肚上面，成個感覺都好奇妙。講到剪臍帶時，Leo就話對囡囡好唔住，因為自己太驚，所以第一下佢失咗手，要剪兩下先剪得到呀。
而新手媽媽Twinkle就讚囡囡相當抵錫，因為成個分娩過程只係十分鐘左右，Twinkle仲話因為過程非常順利，所以唔介意追多兩個小朋友呀！Leo亦都話因為長輩要佢哋繼後香燈嘅關係，所以都想追多個囝囝，仲話希望可以喺龍年成事呀！
升呢做咗新手父母，嚟緊除咗忙住搞婚禮外，Leo同Twinkle仲要忙搞囡囡嘅百日宴，問到佢哋幫囡囡改好名未？呢對新手父母就話幫B女改咗Lorraine呢個英文名，除咗喺跟爸爸嘅英文名Leo一樣係L字頭外，仲寓意係勝利同善良嘅女仔。至於中文名就要等Lorraine去完水腫後，再幫佢改喇。
至於講到佢兩個嘅婚宴，Leo表示會喺10月補擺，佢笑言由於同Twinkle未影結婚相，又未plan好婚禮，加上而家又要搞百日宴，所以Leo話今年真係非常忙呀！
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