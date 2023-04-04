不可能任務｜蔡思貝帶隊全女班上陣 靚女成員挑戰全新任務
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無線娛樂新聞台報導：新一輯《不可能任務》日前舉行開鏡拜神儀式，呢日身為隊長嘅 蔡思貝 就同隊員 邵珮詩 黃碧蓮 蘇韻姿 謝嘉怡 同 邢慧敏 全女班上陣，接受唔同專業訓練，不過Sisley就話其中一個任務已經令自己覺得非常困難喇。
平時跑步成績有返咁上下嘅Sisley都話擔心應付唔到，而Lisa就認為冇男隊員幫手都唔緊要，佢哋姊妹們再加把勁就冇問題咁話喎。Andrea亦都話雖然平時靚靚出現，不過佢哋面對困難任務都一樣可以成功處理呀。
早前自薦同星爺周星馳合作嘅Sisley，就話其實星爺只係社交平台回覆自己，仲話有秘密安排一啲嘢報答對方揀中自己喎。
今次全部女將上陣，唔多唔少各位成員都會有啲壓力，而Sharon同Veronica就爆出當中有拆彈任務喇，至於體能問題應唔應付得到，Linna就爆估計之後大家應該都難保可以繼續以靚樣出鏡喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台