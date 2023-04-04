不可能任務｜蔡思貝帶隊全女班上陣 靚女成員挑戰全新任務

無線娛樂新聞台報導：新一輯《不可能任務》日前舉行開鏡拜神儀式，呢日身為隊長嘅 蔡思貝 就同隊員 邵珮詩 黃碧蓮 蘇韻姿 謝嘉怡 同 邢慧敏 全女班上陣，接受唔同專業訓練，不過Sisley就話其中一個任務已經令自己覺得非常困難喇。